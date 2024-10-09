異基因骨髓移植多現後遺 病友盼政府增引入抗排斥藥

髓康會：逾半患GVHD

髓康會今年8月向曾接受骨髓移植的病友做網上問卷調查，收到125份回覆。逾七成受訪者曾接受異基因骨髓移植，其中逾半表示器官受GVHD影響，包括眼睛、皮膚、口腔和肺等。肺部出現GVHD的患者有77%表示出現呼吸困難，未能外出或運動。

血液及血液腫瘤科醫生李國維指出，GVHD是一種免疫反應，由捐贈者移植的組織產生的淋巴細胞對抗接受者的器官及組織所致，只會出現於異基因骨髓移植。GVHD分為急性及慢性，前者通常在移植後100天內出現，症狀包括皮膚紅疹、肝功能下降和腹瀉；後者則出現在移植100天後，影響範圍更廣，包括眼、口腔及生殖器官黏膜變薄、肝功能變差等。

李國維強調儘管慢性GVHD病人可能因口腔潰瘍、肺功能衰退影響身體及生活質素，但異基因骨髓移植仍是治癒急性白血病及其他血液腫瘤的重要途徑，部分慢性GVHD患者經六七年治療後毋須再吃藥。

病友：曾全身紅疹口腔潰瘍

肺功能剩七成

GVHD病友鄭嘉儀表示，10年前確診淋巴癌，透過異基因骨髓移植解除癌細胞危機，但因而患上急性GVHD，出現全身紅疹、痕癢異常、口腔潰瘍、淚水分泌過少而眼乾等，並有嚴重腹瀉，靠粥水維持生命；出院後，慢性GVHD繼續影響健康，其肝酵素指數一度高出正常7倍，肺功能僅剩七成，需長期服用抗排斥藥。

她指現時無抗排斥藥針對處理肺、肝、口腔和皮膚，醫生主要用處方紓緩藥物，冀政府引入更多改善排斥的藥物，增加資源支援病人用藥。

髓康會主席梁嘉兒稱，該會曾接觸因肺纖維化而需常年佩戴氧氣樽的GVHD病友，有一兩人需輪候肺移植。她說治療該病的藥物副作用不少，最常見是水腫、血球減少及病毒感染導致的發燒等，不少病友希望未來能有更有效控制GVHD的藥物、減少副作用，期望政府將更多新藥納入安全網。