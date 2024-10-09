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港聞二

獲聘教練稱滿意薪酬 perFACE：正擬顧客同意書

【明報專訊】醫美集團perFACE近日宣布有意接管連鎖健身美容集團舒適堡的部分業務，並以新品牌「perFIT」經營部分分店。已改名perFIT的灣仔分店昨早有教練首日上班，旺角分店則仍待深層清潔及維修，稍後重開。perFACE公關代表透露已聘請200名前舒適堡員工，當中60人為教練，將在灣仔及旺角分店服務；公司亦正準備同意書，強調取得顧客同意後才會向舒適堡索取個人資料。

消委會表示，截至昨午5時共接獲5405宗有關投訴，涉及總額1.92億元，平均每宗個案涉額35,595元，最高一宗涉202萬元，最低涉99元。

曾簽HEALTHY同意書客未盡解憂

昨早10時，灣仔分店外排滿等候健身的人士。顧客王先生稱，之前花約1萬元購買舒適堡永久會籍，主要在樂富分店健身，惟目前只有灣仔分店重開，不太方便。被問及會否考慮與perFIT簽同意書，他直言會簽，亦不擔心公司再度轉手，「我哋已經無嘢再輸」。

另一顧客林女士表示，本月初曾與一度接手灣仔分店的「HEALTHY」簽署同意書，惟HEALTHY其後失去蹤影，她擔憂個人資料會被如何處理，「現在你又再轉手，始終都是擔心的」。

原舒適堡教練莫先生稱，HEALTHY從未與他接觸，perFIT上月底則透過原舒適堡主管與他接洽，雙方前日已簽約。被問及合約內容，他指不便透露，但滿意薪酬，並稱對方為有規模上市公司，他有信心。莫續稱目前仍在追討舒適堡拖欠的薪金，將於11月上庭。他又提到由於近月流失部分學生，預計薪酬或較以往低，現已聯絡約20個學生上課，有信心其他學生會慢慢回來。

稱望聘所有前員工 原址重開

perFACE公關代表許小姐說，公司共聘請約200名前舒適堡員工，包括60多名教練，並稱公司希望聘請所有前舒適堡員工，盡可能原址重開分店，正與不同業主商討租金。

許續稱，perFIT會為舒適堡舊客繼續服務，包括曾簽署HEALTHY同意書的顧客。被問及旺角分店情况，她說該店正深層清潔及維修，會盡快重開，重申公司是直接與舒適堡洽商，從未接觸HEALTHY，現正準備同意書，強調取得顧客同意後才會向舒適堡索取客户個人資料。

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