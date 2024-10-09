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港聞

港聞二

陸振中案 光頭警長：受傷督察無言嘆氣

【明報專訊】前年6月，時任沙頭角分區指揮官、警司陸振中涉三度非禮醉酒女下屬，又於翌月飯局後襲擊同袍，案件昨在區院第19天審訊。人稱「光頭警長」的警署警長劉澤基供稱，被告在涉案飯局至少喝掉6杯啤酒，有輕微醉意，需同袍陪同離開，而被告返回警署後，座駕仍停泊在商場停車場，他遂協助處理。劉稱當時發現被告的委任證遺留車中，另目睹其中一名事主、督察蔡文浩手部「包到豬蹄咁」，但蔡不欲講述受傷原因，「淨係嘆氣」。

稱督察手部「包到豬蹄咁」

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

劉澤基供稱，他自2020年7月駐守沙頭角分區；2022年7月15日晚上，他跟被告等人到酒家出席飯局歡送同袍，席間被告喝掉至少6杯啤酒，至當晚10時許，被告稱「夠皮」並結帳，然後在同袍陪同下離開。

被告回警署反鎖辦公室一小時

劉澤基說，被告返回沙頭角警署後，座駕仍停泊在商場停車場，而自己當晚沒喝酒，遂嘗試把車開走，及後發現車輛電池耗盡，便打算先將被告遺留車中的銀包連同委任證等交還被告。劉稱最終在翌日凌晨2時許返回警署，身在辦公室的被告拒絕應他及在場同袍要求開門，至凌晨3時許才肯開門。劉形容被告開門後神情「好似好沮喪」，面部稍紅。

另外，駐守沙頭角分區的時任警長張國輝供稱，2022年7月15日晚上約11時半，被告乘的士返回沙頭角警署，當時身上有酒氣的被告稱「無錢」，他遂替對方支付車資，之後被告以「好似飄啲」的步姿走入警署。張稱被告進入警署後，曾着他「拍」委任證開門，相信被告當時無委任證在身。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 137/23】

相關字詞﹕區域法院 襲擊 非禮 危險駕駛 陸振中 警司

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