人面辨識擬擴其他口岸 鄧炳強：陸路日均過關人次超疫前

黃金周內地團較2018年增37%

旅監局昨表示，今年國慶黃金周接獲約1050內地訪港旅行團登記，其中800團過夜。相關旅行團登記較去年一連8日國慶黃金周增逾三成，亦較疫情前2018年增37%。局方表示其間無收到相關旅行團活動求助或投訴，亦無發現涉強迫購物或註冊商店違反行政計劃承諾事宜。

立法會昨舉行保安事務委員會會議。鄧炳強說，目前正在重建的皇崗口岸最快明年底基本完成聯檢大樓建設，料通關流量約每日20萬人次，港鐵北環線支線開通後，更可提升至每日約30萬人次；跨境車輛通關流量則約每日1.5萬架次。他說，深圳市政府原則上同意承擔包括港方口岸區的建設費用，而管制站資訊系統等則由港府承擔。至於同樣採取「合作查驗、一次放行」的沙頭角口岸，重建工程將由深港兩地同步建設橫跨沙頭角河的旅檢大樓，料明年完成研究。

「不抗拒」增三地車牌過關選擇

憂意外違法 港團遊中英街需考量

不少議員關注局方會否放寬讓持粵港澳車牌的車輛，選擇指定口岸以外的其他口岸出入境。鄧炳強稱「不是不會做，亦不是抗拒」，正研究相關數據，確保放寬後不會同時有大量車輛堵塞某一口岸。至於擬設於新皇崗口岸東側的福鄰小口岸，鄧稱由於新界北規劃仍在進行，暫無法確定該口岸落實時間。

旅遊界姚柏良關注容許本港旅行團以「團進團出」方式遊覽沙頭角禁區中英街的進度。鄧炳強稱大部分居民持證入境內地範圍，擔心旅客或「誤觸」其他地方而違法；若有本地旅客不慎與當地人推撞後被內地部門拘捕，亦會變得複雜，需考量如何平衡。