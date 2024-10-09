建造商會倡縮短外勞建築審批減成本

商會表示，面對目前經濟下行、高息環境，以及銀行收緊信貸等因素，建造業出現多宗欠薪個案，亦有私樓地盤停工，分包商和工人要求更頻密付款等，對承建商現金流造成壓力。商會期望政府助中小企向銀行貸款，例如提供貸款保障，助行業應對當前困境。

回應政府加強規管工地安全

指停建商投標如未審先判

對於政府加強規管工地安全，商會稱工業意外成因複雜，同步向涉事承建商提出檢控及紀律處分，甚至暫停其投標資格，有如「未審先判」，質疑將責任推給承建商。商會指部分意外可能涉人為因素，建議制定清晰審判準則及上訴機制，若最後裁定意外與承建商無關，除可上訴，亦應給予「誤判」的承建商合理補償。

發展局7月推出的第5輪「建造業輸入勞工計劃」，涉及約1750個配額，局方完成審視後，無批准任何申請。

指仍有輸入外勞需要

商會稱去年11月調查顯示，本港工人空缺率14.5%，今年4月的調查結果雖顯示空缺率降至8.22%，但數據反映勞動力仍不足，加上老齡化下，目前泥水工人約一半屬60歲以上，認為仍有需要輸入外勞，亦不應一刀切暫停輸入勞工計劃。

商會建議當局優化「建造業輸入勞工計劃」申請程序，如縮短簽證批核時間、擴大申請工種範圍至地基項目鑽探工等急需人手的工種，以及放寬住宿限制，例如允許勞工租住本地民居等，才能有效改善行業勞工不足問題。