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港聞

港聞二

學者籲推專業服務發展自動化 工會：大勢所趨

【明報專訊】三中全會提到支持香港打造「國際高端人才集聚高地」，港大經管學院副院長（對外事務）鄧希煒認為，若本港要鞏固提升貿易中心地位，只能推動專業服務及發展自動化及數碼科技，相信可吸引相關的外國一流人才，但意味本地前線工人或需退休，他反問，政府應保住傳統貿易及工人，「還是『痛定思痛』向前發展呢？」有前線碼頭工工會認為自動化大勢所趨，指前線工人平均年齡達50歲，屆時大多臨近退休，故不擔心轉變影響前線工人。

國際航運界研究機構Alphaliner 4月一項統計指出，香港去年港口吞吐量按年減14.1%至1434萬個標準箱（TEU），跌出全球十大貨櫃港排名。運物局統計則排第十。

鄧希煒認為，業界目前在自動化及數碼科技上，不及內地鹽田及新加坡等地碼頭，又說發展相關科技時，相信前線工人難以轉型，難免需要「退休」。

前線碼頭工平均50歲

工會稱自動化實現工人已退休

香港碼頭業職工會會長黎馬建表示，前線工人平均年齡達50歲，流失率僅1%，大部分屬退休自然流失。黎稱，理解需推動自動化及引入科技、減省人手及控制成本，形容是大勢所趨，又指推動自動化前期工作需時，料未來10年內未必可全面自動化，故不擔心碼頭自動化會影響前線工人，「他們（工人）大部分都就退休」。對於貨櫃碼頭前景，黎馬建說本港面對全球甚至內地港口的競爭，多年前已是夕陽行業，「早十年已不樂觀」。

至於本港是否準備好全自動化，香港付貨人委員會主席林宣武認為，香港是一個成熟的碼頭，周圍已興建不同建築物，要推動全面自動化，「拆晒（碼頭）起過就得」，指業界多年前已引入機械吊臂等科技，但「科技不是萬能」，舉例推行無人駕駛車需大量土地和5G、5.5G網絡，但本港未有相關準備，「一單意外就死火」，認為推自動化前風險管理要先做好。

（施政報告前瞻系列之十）

相關字詞﹕施政報告前瞻系列

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