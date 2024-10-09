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碼頭吞吐量連跌 轉型專業服務求存 重建航運中心 業界籲輸出專才扎根全球

【明報專訊】本港貨櫃碼頭吞吐量連跌多年，10年間減少三成半，無論是中央政府、特區政府近年銳意重建本港國際航運中心的地位，方向之一是向專業服務方向升級轉型。業界認為，本港需培育及輸出律師及會計師等專才，加強及成為國家對外窗口，冀政府投放更多資源予海外經貿辦，協助港商與當地政府溝通。有學者認為，本港可先重點發展融資等金融服務，其他專業服務界都會「埋位」，並推動更多公私營合作，包括設立由業界及龍頭企業組成的辦公室或委員會，讓業界不同持份者參與並提意見。

明報記者 黃廸暉

2024/25年度《財政預算案》提出目標將香港建構為跨國供應鏈管理中心（下稱中心），提供全面和完善的專業配套服務，支援企業在海外的業務需要。運輸及物流局去年底公布《海運及港口發展策略行動綱領》，提出32項具體行動措施，包括培養熟悉國際法、普通法等海事法律人才，並於今年起做重點政策研究，研究領域包括吸引和培育高端航運服務業人才。

香港付貨人委員會主席林宣武認為，本地貨運公司應利用好過往30年賴以成功的貿易、物流及生產（TLM），以管理國外生產線及與客人溝通，業界需訓練及輸出人才到全球，在當地管理當地員工，包括管理接單及生產鏈等。他又提到，本港擁有普通法制度，全球船運生意均以普通法為基礎，縱使貨物不再經本港轉口，本港法律顧問在東南亞有優勢，相關服務亦可輸出海外，冀政府協助業界做好專業人才培訓。

業界籲增海外經貿辦資源

林宣武期望，政府投放更多資源予海外經貿辦，指經貿辦責任是協助到當地投資的港商解決問題，惟現時「做得唔夠」，舉例柬埔寨政府會定期與日本外交官及商社坐談，了解日本公司在當地面對的問題，認為各經貿辦應再加強與當地商社溝通。

學者料銀行保險界做好準備

未見政策推動「不敢埋位」

港大經管學院副院長（對外事務）鄧希煒認為，作為中心，物流及貿易只佔小部分，融資、保險、顧問及法律等服務佔比最大，本港亦有相關服務的人才，他相信銀行及保險等公司已準備好將香港建構為中心，但若看不到政策推動，「他們不敢埋位支持」，認為本港可先從自身最強的專長出發，即重點發展融資等金融服務。

根據統計處數字，截至去年，本港碼頭總吞吐量連跌6年，去年全年只有1440.1萬個標準箱，按年跌13.7%（見表），較10年前下跌35%。鄧希煒認為，業界正受地緣政治，以及自動化和數碼科技不及鄰近地方的碼頭影響（見另稿）。對比全球碼頭，鄧稱本港硬件沒優勢，但貿易金融、全球貿易訴訟及保險等都是本港優勢，「是否仍追求以往很多船經過香港的盛世呢？」林宣武同稱本港優勢弱，指香港過往是重要轉口港，很多東南亞貨品經香港轉口，認為政府需加強與東南亞的碼頭溝通，令他們盡量駛經香港，而非直接往上海等地。

對於業界前景，鄧希煒對供應鏈專業服務非常樂觀，認為本港過往有很多專業服務未做到，舉例全球正重組供應鏈，重組時會有不少法律及風險問題，大企業可自行管理，但中小企面對風高浪急的環境，「（專業服務）有很大生意可做」，亦可發展一帶一路融資服務。

業界期望「物流園」專業用地

新一份《施政報告》公布在即，林宣武表示，業界期望政府考慮設立類似科學園的「物流園」專業用地，並將同一類型的物流類別，例如冷鏈物流，安排在同一幢大廈，政府向國家爭取在大廈設置邊境管制站，讓產品直接經綠色通道運送到內地，毋須再檢疫。

（施政報告前瞻系列之十）

相關字詞﹕施政報告前瞻系列

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