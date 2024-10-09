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港聞二

同志遺產平權案 政府：斬件式改婚姻定義混亂 同志：岑子杰案 不影響本案

【明報專訊】高院原訟庭4年前裁定海外結婚的同性伴侶可享遺產繼承權，政府終極上訴，昨於終院開審。政府表示，因應岑子杰同婚案判決，正研究設立替代框架承認同性伴侶關係，若本案「斬件式」更改婚姻定義，會造成混亂。男同志一方表示，岑子杰一案終院判決正暫緩生效，政府未公開說明立法進度，不影響本案。終院聽畢後押後裁決。

律政司：同性伴侶無贍養責任

官：親戚無責亦可繼承

代表律政司的英國御狀Monica Carss-Frisk表示，《無遺囑者遺產條例》和《財產繼承（供養遺產及受養人）條例》列明的「有效婚姻」只涵蓋異性伴侶，不包括同性伴侶，因為異性伴侶有照顧彼此一生的贍養責任，同性伴侶不能相提並論。

終院去年在岑子杰案裁定，政府應確立替代框架承認同性伴侶，暫緩兩年生效。法官李義問，本案關乎有效婚姻的定義，會否影響其他法例。Carss-Frisk稱政府尚未全面檢視法律制度，若本案「斬件式」（piecemeal）引入有效婚姻的概念，或影響法例一致性。她又稱同性伴侶可自行訂立遺囑，保障另一半的繼承權。

法官張舉能和李義關注，兄弟姊妹、叔侄等親戚無法律贍養責任，卻可繼承遺產，為何將同性伴侶排除在外。張官進一步質疑，遺產繼承制度有不少例外情况，例如承認「一夫多妻」的舊式婚姻，「再加一個例外情况有何不妥？」Carss-Frisk重申，遺產條例1971年生效，當時未有同婚概念，立法原意僅限異性伴侶，法庭應考慮一般人的傳統婚姻價值。

代亡夫吳翰林訴訟的答辯人李亦豪，昨繼續由御狀Timothy Otty代表。Otty表示，同性伴侶被剝奪遺產繼承權，屬於歧視和不公平。他又指，政府因應岑子杰案設立替代框架，不影響法庭考慮遺產繼承法例有否違憲，而且岑案亦有助確立同性伴侶的法律地位。

【案件編號：FACV 4/24】

相關字詞﹕終極上訴 遺產繼承 同性平權

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