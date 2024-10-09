屈人藏毒6警稱前途毀 官：逢警犯案毋須坐監？

罪成被告包括梁飛鵬（現年32歲，下同）、龐雋詩（33歲）、林華嘉（47歲）、莫志成（29歲）、尹栢詩（29歲）和陳守業（31歲），案發時同屬深水埗特別職務隊第一隊，均已停職。警長林華嘉被裁定兩項意圖妨礙司法公正罪成，其餘5警各一項意圖妨礙司法公正罪成。

同隊罪脫的郭展昇（被起訴時30歲，下同）、韓廷光（29歲）昨有到庭旁聽。

警長：無預謀 官：不阻同袍反參與

辯方求情指出，林華嘉（小圖）無預謀犯罪，他服務警隊多年，將喪失長俸。法官張潔宜聞言稱，預謀是視乎程度而言，被告誣告無辜的人，他們必然有共識，不會突然忽發奇想、不約而同行事。辯方解釋，林沒預先帶毒品誣衊露宿者。張官關注，作為警長的林比其他被告經驗豐富、官階較高，林無阻止同袍犯法之餘更一同參與，刑責是否較高。辯方稱，林並無指示隊員犯案。

一警稱不涉嫁禍 官質疑牴觸裁決

對於代表莫志成的辯方大狀指露宿者阿十招認之下藏毒證據確鑿、不涉插贓嫁禍，張官質疑說法與裁決互相牴觸，證據確鑿的話亦不會衍生本案。

辯方澄清無意挑戰裁決，指阿十曾坦承買毒品自己吸食，法庭只是裁定他沒手執毒品，本案案情不是最嚴重；又形容莫志成在該隊初來乍到兩個月，他是「天真的嘗試」來「強化」所指稱的藏毒案，並非多次妨礙司法公正。

一稱纏訟3年 「犯案僅3分鐘」

辯方續稱，陳守業自小想成為警員，家人引以為傲，目前願意承擔一切，他失去心愛工作，日後道路艱難，冀判緩刑；張官聞言反駁，指身為警員犯案更嚴重。辯方又稱，本案獨特在於阿十未有撤回招認，張官則認為阿十被誣告後不再協助警方；另指梁飛鵬曾因工受傷，他被案件纏繞3年並飽受壓力，而他犯案時間僅約3分鐘。至於龐雋詩，辯方稱她為人顧家，獲父母到庭支持。尹栢詩則採納書面陳辭。

張官早前裁決稱，閉路電視拍攝到林華嘉走到帳幕拉出阿十，尹栢詩在帳幕找到黑色容器，陳守業把思疑毒品放入尹手持的容器。但林、莫及尹在記事冊或供辭卻指阿十疑拿着載有毒品的黑盒，張官指林絕非一時混淆，而是蓄意虛假指稱，莫及尹也不會巧合記錯，3人意圖妨礙司法公正罪成。林亦與梁飛鵬、龐雋詩、陳守業用袋子及擲紙巾遮鏡頭，4人被判意圖妨礙司法公正罪成。

【案件編號：DCCC 123/21】