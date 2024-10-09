畢業生覆核冬季穿校裙規定被拒 官：嚴寒已准穿長褲

入稟指性別歧視 冀放寬校規

申請人為阮旻僖；建議答辯人為阮的母校、中華基督教會基智中學，教育局列作擬有利害關係方。根據入稟狀，阮認為一直以來的校規是女學生儘管在嚴寒天氣下仍須穿校裙，但這項校規不合理及帶有性別歧視，故希望法庭介入阻止，或指示學校放寬校規。

官指覆核非處理公共機構微觀管理

法官高浩文昨頒下判辭說，阮於2018年已離開母校，校方與教育局認為阮不再是中學生，沒有資格提出覆核，加上任何覆核申請必須在事發的3個月限期內提出，故是次覆核申請嚴重逾期，應被駁回。

法官接納校方與教育局的說法，即使考慮阮的覆核，她也缺乏充分理據，包括校方指出阮的說法失實，因為阮在學時校方已允許女生在寒冷天氣警告下穿長褲返學，並在每年派發的學生手冊內列明；校方另設有學生論壇及家教會等機制可供學生反映教學問題。

法官亦認為司法覆核不是為了處理公共機構內微觀管理（micro-managing）的行動及決定。由於阮提出的覆核沒有充分理據且逾期，故駁回其申請。雖然校方與教育局尋求法庭頒下訟費，指阮的申請沒有勝算及與事實相違，不過法庭沒作訟費命令。

【案件編號：HCAL 1041/24】