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機管局：三跑下周一1000人演習飛機事故

【明報專訊】機場管理局昨稱正推進機場三跑餘下工程，將如期在本年底啟用。局方將於下周一晚至周二凌晨，舉行年度飛機事故演練，逾千人參與，為啟用「中跑道」前最後測試；下月在獲批相關機場牌照後會舉行三跑系統模擬飛機滑行。局方稱已大致完成該項目融資安排，截至上月債務約為1200億元，正審視復蘇步伐，預計營運現金流、未來機場投資需要、財政實力及相關信貸比率，平衡機場整體發展需要。財務執行總監李沛鏗稱，由於短期客量面臨挑戰，未來兩年負債會出現小量浮動，相信穩定後會逐步降低。

運物局及機管局代表昨向經濟發展事務委員會交代工程進度。今年6月，機場航班資料顯示系統發生故障，包括客運大樓等航班資訊未能即時更新。局方發現事故根源是虛擬機器及伺服器同時出現「若干罕見故障」，將更新相關機件及增加監控設備。機管局機場運行執行總監姚兆聰承認，職員改用白板手寫航班資訊「給人觀感不好」，故障持續兩小時不理想，承諾日後會在半小時內啟動「冷後備」系統；另會分為獨立兩組傳輸相關資訊，確保不會同時故障。他透露已購買30多部電子顯示屏應變，可即時顯示航班資訊。

多名議員關注如何增加航班，運物局副秘書長洪思敏稱，機管局今年6月推出「航空網絡拓展獎勵計劃」，在提供財政誘因下，至今吸引8間航空公司新增共11條航線。現時機管局有外展隊，她表示局方會主動與外國航空公司商討增加航線；另積極擴展航空網絡，實行開放天空政策，聯同相關部門擴大民航安排，強化現有25條主要客運航線。

倘顯示系統故障 半小時啟後備

另外，一架貨機6月緊急折返香港機場降落時，因爆胎停在北跑道上，令跑道停運近8小時。機管局稱已購入額外救援設備，包括主艙裝載平台車等，並置於北跑道重要位置，加快調配。

相關字詞﹕中跑道 運輸及物流局 機管局 機場三跑

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