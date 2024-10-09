Coldplay演唱會酒店套票現黃牛 Carousell已刪帖

昨午近售罄 尾場銷情較佳

Coldplay演唱會連酒店住宿套票昨早10時開售，至今晨10時結束，其中三至四星級酒店配兩張演唱會門票的套票售價介乎2580元至8460元不等；兩張門票配四至五星酒店的套票售價為4860元至23,200元不等，購票者可選擇入住一晚或兩晚酒店。至昨午，三至四星酒店套票僅餘4月9日及11日的999元門票配兩晚酒店住宿的選項。四至五星酒店套票則仍有尾場選項，惟只餘小量票種及酒店選項。

套票1.4萬元 黃牛價1.6萬

Carousell昨亦出現套票的「黃牛飛」，其中賣方兩張尾場升級體驗門票加兩晚尖沙嘴夢卓恩酒店住宿、原價約1.4萬元的套票，「黃牛」索價1.6萬元。雖然購票時列明購買者填寫的名字須與旅遊證件一致，但有賣家聲稱，如屆時無法更改酒店入住者資料，可於演唱會當日現身代為登記。