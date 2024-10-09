Coldplay演唱會酒店套票現黃牛 Carousell已刪帖

【明報專訊】英國搖滾樂隊Coldplay明年4月在啟德體育園主場館舉辦演唱會，旅遊平台Klook昨日10時起在網上發售演唱會門票加酒店住宿套票，售價2580元至2.32萬元不等，截至昨午5時僅餘部分票價類別及酒店套票可供選購，其中以尾場（4月12日）銷售情况最佳。網上二手交易平台Carousell亦見小量套票的「黃牛飛」，略高於原價放售。Carousell表示，平台禁止炒賣高於面值的休閒娛樂門票，已採取行動移除相關交易宣傳帖文，並會繼續跟進。
昨午近售罄 尾場銷情較佳
Coldplay演唱會連酒店住宿套票昨早10時開售，至今晨10時結束，其中三至四星級酒店配兩張演唱會門票的套票售價介乎2580元至8460元不等；兩張門票配四至五星酒店的套票售價為4860元至23,200元不等，購票者可選擇入住一晚或兩晚酒店。至昨午，三至四星酒店套票僅餘4月9日及11日的999元門票配兩晚酒店住宿的選項。四至五星酒店套票則仍有尾場選項，惟只餘小量票種及酒店選項。
套票1.4萬元 黃牛價1.6萬
Carousell昨亦出現套票的「黃牛飛」，其中賣方兩張尾場升級體驗門票加兩晚尖沙嘴夢卓恩酒店住宿、原價約1.4萬元的套票，「黃牛」索價1.6萬元。雖然購票時列明購買者填寫的名字須與旅遊證件一致，但有賣家聲稱，如屆時無法更改酒店入住者資料，可於演唱會當日現身代為登記。