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10傑青出爐 劍擊大師兄張小倫包山后龔子珊當選

【明報專訊】十大傑出青年評選2024結果昨日出爐，今年誕生10名傑青（見表），是近10年來最多，當中4人是運動員，包括前花劍運動員張小倫和長洲包山后龔子珊。龔子珊是首名登上尼泊爾逾6000米雪山「阿瑪達布拉姆峰」的香港女性。她在得獎感言稱會繼續努力，盼有天能登上世界第一高峰「珠穆朗瑪峰」。

YouTube學冰攀 龔盼登珠峰

今年是「奧運年」，10名傑青有4名運動員。人稱「長洲包山后」，亦是香港唯一冰雪攀登女運動員的龔子珊，17歲征服3000多米高的雪山，21歲首次代表香港出戰世界賽，現時世界排名第四。她形容冰雪攀登是「小眾」運動，在香港沒有場地教練，要上YouTube看國際賽影片自學，到不同攀石場做訓練。她曾自資約10萬元到6個國家比賽。上月她聯同母親在內的12名伙伴，成功挑戰海拔5895米的非洲最高峰「吉力馬札羅山」。她手執伴她越過多座山峰的冰斧並寄語「不論有多少困難，也可以用自己的方法行出自己的路」，呼籲市民關注大小運動。

特首李家超將在下周三（16日）發表任內第三份《施政報告》。曾代表香港花劍隊出戰2020年東京奧運的「大師兄」張小倫稱，樂見近年大眾更關注劍擊，政府有意興建劍擊館，發展運動產業。被問及香港運動員是否幸福時，他思索一頓說：「我不能夠說是幸福，但至少是『愈來愈好』。」女子武術運動員莫宛螢則希望大眾不要只着眼於運動員獲獎一刻，也要關心運動員的訓練過程。

十大傑出青年選舉由國際青年商會香港總會主辦，今年第52屆，主題為「傑出．從未停步」。獎項旨在表揚21至40歲的本地傑出青年，至今累計413人獲選。

相關字詞﹕龔子珊 十大傑出青年選舉 張小倫

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