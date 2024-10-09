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港聞

港聞二

菠蘿山失蹤漢青大石澗墮坑亡

【明報專訊】六旬男子本周日（6日）獨自到屯門菠蘿山一帶行山，徹夜未歸，家人報警求助。救援人員其後於菠蘿山一帶展開陸空搜索，至昨日（8日）清晨在青山青大石澗近四疊潭與五渡水之間，發現失蹤男子跌在約5米深山坑，不省人事。政府飛行服務隊直升機將他送往赤鱲角總部，惟檢驗後證實死亡。

不幸離世的事主邱國義，67歲。警方周日晚上接獲其妻報案，稱事主行山期間失去聯絡。警方、消防、飛行服務隊及民安隊其後在青山一帶搜救，昨早約6時30分在青大石澗近四疊潭與五渡水之間一處約5米深山坑發現事主。當時事主昏迷，由直升機救起，送往飛行隊總部大樓治理，惟證實死亡。案件列作屍體發現。

家人於事主失蹤後曾在網上發文呼籲尋人，女兒邱小姐昨午表示已見父親遺體，但不願詳談。據了解，事主周日早上6時許獨自離開屯門住所，原定經菠蘿山一帶往下白泥。妻子同晚6時許見丈夫未回家，感到擔心遂報警。救援人員翻查定位系統，發現事主最後定位是周日早上約11時位於菠蘿山上；亦有行山者表示當日下午約1時於青松紅壑見過事主。

山藝教練籲結伴交代行程

山藝教練梁梓浩表示，青山靶場經常舉行實彈射擊練習，一般不建議市民進入，加上青山腹地沙石多，地勢險較危險。梁續說，事主被發現的位置在青大石澗，行澗本身風險較高，因路面濕滑，加上高低起伏多，若沙石鬆脫，可能跣腳甚至失足。

梁梓浩建議市民最好結伴行山，多個照應；出門前最好與家人交代行程路線，若不幸遇險，亦可縮窄搜索範圍，增加救援機會。

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