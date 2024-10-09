菠蘿山失蹤漢青大石澗墮坑亡

不幸離世的事主邱國義，67歲。警方周日晚上接獲其妻報案，稱事主行山期間失去聯絡。警方、消防、飛行服務隊及民安隊其後在青山一帶搜救，昨早約6時30分在青大石澗近四疊潭與五渡水之間一處約5米深山坑發現事主。當時事主昏迷，由直升機救起，送往飛行隊總部大樓治理，惟證實死亡。案件列作屍體發現。

家人於事主失蹤後曾在網上發文呼籲尋人，女兒邱小姐昨午表示已見父親遺體，但不願詳談。據了解，事主周日早上6時許獨自離開屯門住所，原定經菠蘿山一帶往下白泥。妻子同晚6時許見丈夫未回家，感到擔心遂報警。救援人員翻查定位系統，發現事主最後定位是周日早上約11時位於菠蘿山上；亦有行山者表示當日下午約1時於青松紅壑見過事主。

山藝教練籲結伴交代行程

山藝教練梁梓浩表示，青山靶場經常舉行實彈射擊練習，一般不建議市民進入，加上青山腹地沙石多，地勢險較危險。梁續說，事主被發現的位置在青大石澗，行澗本身風險較高，因路面濕滑，加上高低起伏多，若沙石鬆脫，可能跣腳甚至失足。

梁梓浩建議市民最好結伴行山，多個照應；出門前最好與家人交代行程路線，若不幸遇險，亦可縮窄搜索範圍，增加救援機會。