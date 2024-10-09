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港聞二

因「外部不確定因素」 華潤堂將結業 來港13年 美爆谷店Garrett Popcorn月內撤出

【明報專訊】華潤醫藥集團旗下連鎖藥店「華潤堂」宣布全線19間分店將於下月8日結業，解釋是受外部不確定因素及營運挑戰的影響。華潤堂最近半年已接連減少分店，華潤集團粵港澳大灣區辦公室主任李浩然稱，華潤將集中發展創科和物業業務，料部分受影響員工會獲安排轉往其他職位，年長僱員則自然離職。另外，來自芝加哥的爆谷店Garrett Popcorn昨於facebook宣布今個月撤出香港。

李浩然：華潤集中發展創科物業

Garrett Popcorn成立於1949年，進軍香港13年，分店位於九龍塘又一城、尖沙嘴海港城、銅鑼灣時代廣場等6間分店。

此外，華潤堂提醒其會員計劃同於下月8日起停運，屆時會籍及會員積分將失效，昨日起亦不再接受新會籍申請，並停發積分，會員可於下月7日或之前到門店憑積分換領禮券或產品。本報記者昨午到華潤堂北角健威坊門店觀察，該店收銀處已擺放結業通知，部分貨品以75至85折出售，貨架上的貨品顯得疏落，也未見店員補貨。

屈臣氏稱明年擴分店

屈臣氏表示，對同業結業感惋惜；集團預計明年將增設更多新店，希望為受結業影響的員工提供就業機會。

另外，不時有街坊前來購物，到店兌換積分的李先生稱光顧華潤堂多年，料累積消費數千元，昨已用積分購買價值數百元的藥品，他認為華潤堂本次結業或因舖租太貴，又相信作為國企的華潤不會倒閉，只是「需要調整」。

5月34間分店 昨剩19間

本報翻查華潤堂官網今年不同時期的分店名單，分店由5月的34間，減至昨日顯示的19間。

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，華潤堂屬本港較大型的連鎖藥房之一，早前已留意華潤堂有分店停運，但今次一併宣布全線結業仍令業界意外。

張德榮又透露，除華潤堂外，近日本港亦有三四間藥房結業，業界認為新藥房普遍經營困難，較受街坊歡迎的藥房老字號「比較有機會生存」。不過張德榮亦認為華潤堂結業未必因「蝕本」，或許只是營運成績未達華潤預期，若未來環境改善，華潤堂仍有機會重開。

本身是立法會議員的李浩然形容，華潤堂結業屬令人難過的艱難決定，集團出於經營環境和企業策略等考慮而讓華潤堂全線結業。

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