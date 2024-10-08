中醫師涉性侵殺智障女 化驗師：血迹或屬不同時間

首被告張子材被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），次被告兼事主母親吳馬如賡被控教唆張子材非禮事主。事主在2019年9月2日被發現倒斃在龍尾村住所。

血迹集中圓櫈旁牆壁

政府化驗師陸端誼作供稱，她於9月4日到案發村屋在事主房間檢驗血迹，血濺主要位於一張木造圓櫈旁邊的牆壁。根據呈堂照片，該張圓櫈放置在房內牆角，而房門貼有神像圖片，門框內側貼有一張葫蘆形狀的紙和一個銅錢。陸稱見在桌下有香灰，她推開桌子再找到地上被遮蓋的血迹。

陸端誼描述牆上有呈橢圓偏長、方向不一血迹，她解釋，如果血液水平正面濺上牆，血迹就會呈圓形，房內也有圓點血滴。陸端誼化驗DNA後，證實所有血迹屬於事主。控方問及牆上多條深色刮痕，陸則表示沒有檢察刮痕。

代表張子材的大律師Trevor Beel其後盤問，陸端誼稱檢視過屋內其他房間，但沒有找到血污。陸續稱，在事主房間沒發現持續施襲引致大量出血、或襲擊開放性傷口而導致有規律的血迹，她確認血迹沒帶有泡沫環，即並非從口鼻流血。陸認為血迹可能在不同時間造成。

【案件編號：HCCC159/21】