明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

中醫師涉性侵殺智障女 化驗師：血迹或屬不同時間

【明報專訊】中醫師自稱「茅山道士」並以驅邪為名，侵犯及襲擊女徒弟的智障女兒，他與事主母親否認謀殺等罪，案件昨續審。政府化驗師供稱，於案發屋內只在事主房間發現多處血迹，她逐一確認在牆壁、書桌旁的窗上、枱底地面、事主所躺卧的摺牀牀尾及枕頭，均染有事主的血；她形容有血迹由上而下濺向牆。控方已傳召全部證人並預料今日（8日）完結其案情，辯方將展開案情。

首被告張子材被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），次被告兼事主母親吳馬如賡被控教唆張子材非禮事主。事主在2019年9月2日被發現倒斃在龍尾村住所。

血迹集中圓櫈旁牆壁

政府化驗師陸端誼作供稱，她於9月4日到案發村屋在事主房間檢驗血迹，血濺主要位於一張木造圓櫈旁邊的牆壁。根據呈堂照片，該張圓櫈放置在房內牆角，而房門貼有神像圖片，門框內側貼有一張葫蘆形狀的紙和一個銅錢。陸稱見在桌下有香灰，她推開桌子再找到地上被遮蓋的血迹。

陸端誼描述牆上有呈橢圓偏長、方向不一血迹，她解釋，如果血液水平正面濺上牆，血迹就會呈圓形，房內也有圓點血滴。陸端誼化驗DNA後，證實所有血迹屬於事主。控方問及牆上多條深色刮痕，陸則表示沒有檢察刮痕。

代表張子材的大律師Trevor Beel其後盤問，陸端誼稱檢視過屋內其他房間，但沒有找到血污。陸續稱，在事主房間沒發現持續施襲引致大量出血、或襲擊開放性傷口而導致有規律的血迹，她確認血迹沒帶有泡沫環，即並非從口鼻流血。陸認為血迹可能在不同時間造成。

【案件編號：HCCC159/21】

相關字詞﹕化驗師 非禮 謀殺罪 道士

上 / 下一篇新聞

現指定袋「可改善」 未來徵費不再用 已派逾億剩6000萬個 議員籲檢視教育成效
現指定袋「可改善」 未來徵費不再用 已派逾億剩6000萬個 議員籲檢視教育成效
昔拍片護航 今認需更韌
昔拍片護航 今認需更韌
航商總會成立 盼增港「國際航運中心」地位
航商總會成立 盼增港「國際航運中心」地位
涉川匯課程企業 兩年獲189萬資助 逾四成NITTP課程川匯開辦 議員料非個別事件促嚴查
涉川匯課程企業 兩年獲189萬資助 逾四成NITTP課程川匯開辦 議員料非個別事件促嚴查
NITTP累計15投訴有涉造假 林振昇促檢討學員核證措施
NITTP累計15投訴有涉造假 林振昇促檢討學員核證措施
Coldplay騷優先票售罄 黃牛炒貴近倍
Coldplay騷優先票售罄 黃牛炒貴近倍
六旬漢獨行山失蹤 警方消防菠蘿山搜救
六旬漢獨行山失蹤 警方消防菠蘿山搜救
收掣不及撼私家車 鐵騎一度昏迷
收掣不及撼私家車 鐵騎一度昏迷
童樂居職員虐38童囚64月 官斥歹毒 最後一批判刑 另9人囚6至38月
童樂居職員虐38童囚64月 官斥歹毒 最後一批判刑 另9人囚6至38月
22歲母酒吧泄口風 鄰桌報案揭嬰獨留家
22歲母酒吧泄口風 鄰桌報案揭嬰獨留家
幼童浴室昏迷周身瘀 警：母警誡認「一時生氣」拖鞋打女
幼童浴室昏迷周身瘀 警：母警誡認「一時生氣」拖鞋打女
涉刑毁國慶橫額 六旬婦留院押後訊
涉刑毁國慶橫額 六旬婦留院押後訊
水上樂園收池7月做保養 原稱全年無休 料冬季客少可省成本
水上樂園收池7月做保養 原稱全年無休 料冬季客少可省成本
兩客指不良營銷貨不對辦 舒適堡缺席聆訊 賠14.7萬
兩客指不良營銷貨不對辦 舒適堡缺席聆訊 賠14.7萬
保華建業被指欠工程費 兩公司共追1584萬
保華建業被指欠工程費 兩公司共追1584萬
填補國際同行位置 律師倡增專業課程 國企漸依賴港服務 律師會倡發展海事法律
填補國際同行位置 律師倡增專業課程 國企漸依賴港服務 律師會倡發展海事法律
律師會：解決爭議有優勢 借全運會推體育仲裁
律師會：解決爭議有優勢 借全運會推體育仲裁
港律師行兩成未涉足灣區 體制成本最大障礙
港律師行兩成未涉足灣區 體制成本最大障礙
六旬漢煽殺林鄭囚16月 官指帖文惹朋友興致
六旬漢煽殺林鄭囚16月 官指帖文惹朋友興致
海關派傳單提醒遊客消費陷阱
海關派傳單提醒遊客消費陷阱
東涌地盤吊機翻倒無人傷
東涌地盤吊機翻倒無人傷
灣區熱搜：深圳灣口岸迎地鐵 穗跨5區超級循環線將通車
灣區熱搜：深圳灣口岸迎地鐵 穗跨5區超級循環線將通車
灣區手記：單車代步 ／文：尚東美
灣區手記：單車代步 ／文：尚東美
【Emily】分行揚言「毒狗」阻便溺 美聯道歉撤告示 話只想阻嚇無投毒 已向員工發指引
【Emily】分行揚言「毒狗」阻便溺 美聯道歉撤告示 話只想阻嚇無投毒 已向員工發指引
【Emily】九龍城周末開夜市 《城寨》作者現場簽書
【Emily】九龍城周末開夜市 《城寨》作者現場簽書
【Emily】九龍城議員搵傳媒寫專欄
【Emily】九龍城議員搵傳媒寫專欄
【Emily】林鄭前特首辦：可搬政府樓
【Emily】林鄭前特首辦：可搬政府樓
【Emily】容海恩話科威特商機大 倡加強阿拉伯語教育
【Emily】容海恩話科威特商機大 倡加強阿拉伯語教育
【Emily】高血壓遙距管理服務 港怡再推50免費名額
【Emily】高血壓遙距管理服務 港怡再推50免費名額