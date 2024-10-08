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港聞二

六旬漢煽殺林鄭囚16月 官指帖文惹朋友興致

【明報專訊】六旬漢於2020年2月在facebook發帖，聲稱「真係認真諗下，點樣殺死林鄭」，他早前裁定「煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害」罪成，昨在區域法院被判入獄16個月。法官判刑時指被告帖文引起朋友興致，他們各有想法，均想加害特首，批評被告大放厥詞，煽動效果不言而喻。法官亦不點名提到，曾有政治人物將示威形容為「美麗的風景線」，是幸災樂禍。

被告「進念」創辦人 林奕華求情

辯方求情時披露，被告潘德恕（現年64歲）早年與藝術家林奕華等創立劇團「進念．二十面體」，現已退休；辯方續稱，被告肺部驗出血塊，須定期服藥。辯方呈上16封求情信，被告求情表示沒想過發帖的後果，只想博朋友一笑；林奕華則指被告投身藝術工作，有赤誠之心。

法官陳廣池判刑時指出，被告帖文針對的不是特定群體，而是本港公權力的代表人物，即時任特區首長林鄭月娥。對於有人留言「隊冧佢」等，陳官稱帖文引起被告朋友的興致，他們各有想法，同樣想加害特首。

官稱本性善良受政治影響抗政府

陳官稱從求情信內容不難看見被告本性善良，但人性會因政治氛圍改變，他在法庭上見過不少白紙般的青少年，受政治推手和域外政治團體煽惑而對抗政府，他們曾是父母眼中的「乖乖仔女」，甚至擔任消防員和醫生等職業。陳官形容本港2019年經歷血迹斑斑的慘痛歷史，包括七一立會事件、中大和理大衝突，以及近期審理的屠龍小隊案。

就本案而言，陳官斥被告發帖激化矛盾，產生煽動效果，「令人愈講愈興奮，愈想認真諗一諗」。陳官形容被告親撰求情信是「幫倒忙」，被告實質上毫無悔意，反問他留言「幫手籌一支曲尺，一支來福各50飛子彈」時，有否想過屠龍小隊前往台灣軍訓，且成功製造炸彈。陳官指不少人迷失於社會氛圍，因網上輿論激化行動，帖文煽動效果不言而喻。

批稱示威「美麗風景線」者幸災樂禍

陳官提及，被告擁有「德恕」的好名字，但從帖文「看不見德，亦看不見恕」，只見其語氣低俗和有怨氣，質疑被告留言「╳婆」和「舐賓府」等，「是否善良、有文化的人應有的措辭和態度呢？」陳官採納18個月為量刑起點，考慮被告同意控方案情和健康，酌情減刑兩個月，判囚16個月。

翻查資料，美國聯邦眾議院時任議長佩洛西曾於2019年8月形容，香港的反修例示威是「美麗的風景線」。

【案件編號：DCCC 1017/22】

相關字詞﹕反修例示威 進念．二十面體 煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪 林鄭月娥

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