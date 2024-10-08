港律師行兩成未涉足灣區 體制成本最大障礙

灣區執業行 五成代理在港訟案

香港律師會早前委託中山大學法學院，研究本港法律執業者在大灣區發展機會，昨發表首階段現况調研報告。按受訪本地律師事務所的大灣區業務分佈（見表），近五成接獲代理在港訴訟案，逾四成提供內地委託公證人服務，約三成分別為內地企業以港式合資引進外資業務及提供盡職調查服務等。

律師會倡政府增援 灣區法規納資格試

報告提到，兩地環境差異阻礙業務開展，舉例語言隔閡增加溝通成本；而兩地對確保法律服務的機密和安全嚴格程度不一，舉例內地數據跨境監管較本港嚴謹，導致本港司法程式或證監會調查程式受阻。他們建議政府提供稅收政策及資金支援等，鼓勵企業在大灣區開展合作；以及提供大灣區執業資格考試培訓，並將相關法規和制度納入資格試，確保考試內容緊貼灣區法律實踐等。

（施政報告前瞻系列之九）