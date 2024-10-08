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港聞

港聞二

律師會：解決爭議有優勢 借全運會推體育仲裁

【明報專訊】政府近年的施政報告推出多項政策，建設本港成為「亞太區國際法律及爭議解決服務中心」。香港律師會認為業界在訴訟和爭議解決等業務仍很發達，其中在運動法和體育仲裁方面，適逢明年粵港澳三地合辦全運會，律師會明年首季擬舉辦「國際性體育法會議」及「粵港澳律師運動會」，推動體育法、體育仲裁及相關產業發展。今年4月律師會訪京，會長湯文龍引述國家體育總局領導，肯定本港體育仲裁員的語言優勢及法律知識，故律師會期望為業界爭取更多參與國家體育盛事的機會，創造新的業務範疇。

內地《十四五規劃綱要》提到，支持本港建設亞太區國際法律及解決爭議服務。去年《施政報告》將「港資港法」和「港資港仲裁」擴展至適用於大灣區，香港律師會認為相關政策有助更多區內港資企業，包括外資在港成立的企業，在無「涉外因素」下，選用本港法律作為民商事合同的適用法律，並選擇本港作為仲裁地，有助大灣區建設市場化和國際化的營商環境。律師會建議新一份《施政報告》加強本港作為國家唯一採用普通法體系的角色，支持業界探索不同執業模式，同時保持專業水平和國際聲譽。

林新強：兩地互通免重複提訟 成本較星洲低

新加坡近年同樣積極地推動國際法律及爭議解決服務，律政司長林定國今年7月曾到訪新加坡，了解當地如何推廣及發展國際法律服務。

對於星港兩地競爭情况，法律界立法會議員林新強認為本港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，舉例《內地民商事判決（相互強制執行）條例草案》生效後，有助減少當事人就同一爭議在兩地重複提出訴訟的成本，提升本港相關服務的的競爭力。

（施政報告前瞻系列之九）

相關字詞﹕仲裁 施政報告前瞻 施政報告 香港律師會 十四五規劃 亞太區國際法律及爭議解決服務中心

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