填補國際同行位置 律師倡增專業課程 國企漸依賴港服務 律師會倡發展海事法律

麥家榮：早拓內地市場 多元業務助抗逆

2004年生效的《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），容許合資格律師在內地設代表處，「麥家榮律師行」是首批到山東響應的本港律師行。麥家榮受訪表示，當時認為北望神州是大勢所趨，故早年就踏足內地了解市場潛力，盡力學習普通話及認識國情。律師行由昔日百分百本地業務，到現時本地及內地業務各佔一半，其中七成客戶均有內地背景。

他稱律師行有4個主要業務範疇，包括IPO及發行債券、併購和合規、上市公司重組及破產清算，以及傳統業務及高端訴訟，各佔約四分之一生意。其中疫情期間IPO業務受創，惟發行債券業務增加，才能維持律師行發展，反而額外增聘10多名員工。

航空石油事務培訓 可破國際行壟斷

「一間律師行要生存，需要隨大環境而轉變。」他指出，隨着互聯網普及，加上內地生增加到海外交流，內地律師水平漸提升，建議本港律師多了解國情及與內地律師合作，享受國家發展帶來的「紅利」。對於《施政報告》，他指現時航空、航運及石油等領域由國際律師行掌握，建議本港增加相關培訓及實務課程，作為法學專業證書（PCLL）的延續，料可提高本地競爭力，否則「市場由國際律師行主導對本港無好處」。

香港律師會昨回覆查詢提到，本港經濟仍處全面復蘇階段，樓市和IPO市場由幾年前高峰下滑，專門從事相關業務的律師事務所面對較大挑戰。會長湯文龍認為律師業務範圍非常廣泛，並跟隨市場需求調整，舉例政府大力推動家族辦公室及中東等新興市場，業界仍充滿機遇。

湯文龍：內企不熟外國法制 港助融入國際

內地司法部至今已舉辦4次「大灣區律師執業考試」，律師會引述司法部稱，截至上月有1800多名港澳律師報名參加，482人取得相關執業證書。湯文龍稱，內地企業走向國際化的主要障礙是不熟悉外國法律制度，對國際法和實踐有巨大需求，故本港律師憑藉國際經驗，加強跨境交易的法律風險管理，為企業國際化貢獻。

今年三中全會提及，鞏固本升本港國際金融、航運、貿易中心地位。法律界立法會議員林新強表示，過去幾十年本港航運業發展萎縮，惟受地緣政治影響，加上內地對相關行業服務需求大增，本港律師應裝備相關知識，以協助國家發展。

林新強：可順應內地航運AI等需求

《施政報告》去年提出成立「香港國際法律人才培訓學院」，他指出，因應社會對航運、人工智能，以及環境、社會及企業管治（ESG）等服務需求，建議學院提供相關課程，協助業界開拓業務。

明報記者 施晉宇

（施政報告前瞻系列之九）