兩客指不良營銷貨不對辦 舒適堡缺席聆訊 賠14.7萬

一客逾10萬購矯脊柱兩療程

昨日共有3宗牽涉舒適堡的案件在西九法院審訊，其中兩案申索人為洪旭輝，被告為舒適堡（尖沙嘴）美容健美有限公司。另一案件申索人為練韋銘，被告為舒適堡（荃灣）美容健美有限公司。3案被告均沒到庭應訊。

根據申索書，洪旭輝去年12月入稟，指他於2022年10月24日在舒適堡購買兩個「被動式矯治脊柱療程」，涉款51,480及50,820元，舒適堡沒遵照雙方口頭協議，療程貨不對辦，反映後對方沒理會，遂追討有關費用、信用卡分期費用6000元及附加課堂訂金1000元。

練韋銘則於今年3月入稟，指舒適堡於去年10月14日及12月17日違反合約條款及以不良手法營銷，遂追討47堂課堂費用共37,600元。主任審裁官雷健文鑑於被告缺席聆訊，頒布缺席判決，判舒適堡向洪旭輝支付109,300元及2240元訟費，向練韋銘支付37,600元及322.3元訟費。

【案件編號：SCTC 50928-29/23、SCTC 10876/24】