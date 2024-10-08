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水上樂園收池7月做保養 原稱全年無休 料冬季客少可省成本

【明報專訊】在簡介中稱「全年無休」的海洋公園水上樂園，下周二起（15日）「季節性休園」，其間會做保養工程，明年夏季重開，日期適時公布。據了解，水上樂園將休園約7個月，相信與冬季入場人數有關，休園可減省營運成本。有旅遊業界認為水上樂園始終具季節性質，相信休園對業界影響不大。

海洋公園昨回覆查詢表示，水上設施每年一段時間暫停開放，在世界各地是常見做法；水上樂園經過差不多3年持續營運，今年冬季休園將方便做大規模保養工程，以維持最佳狀態。根據海洋公園2022/23業績報告，該年度截至去年6月30日止，水上樂園收入及訪客人數分別為1.66億元及30萬人次（見表）。

水上樂園佔地70萬平方呎，2021年9月重開，當年造價40億元，共有27個室內及戶外玩樂設施，包括水上滑梯。樂園簡介稱「在這個全年無休的全天候水上樂園，各種緊張刺激的機動遊戲勢必令你血脈沸騰」。

園方：未使用門票和會籍延期

海洋公園表示，休園期間受影響的未使用入場門票使用日期將延長至明年7月31日，訪客屆時可帶同未使用門票入場；而水上樂園Go Splash和Go Splash Lite會籍持有人，如會籍於下周一（14日）之後到期，將因應是次影響的天數作延長，並將透過電子郵件通知。海洋公園表示，Go Splash和Go Splash Lite會籍現時已暫停接受申請，未到期會籍尚餘小量，園方已跟客戶作個別安排。

旅遊業料影響不大

根據海洋公園水上樂園網站，園方自去年11月1日起重新整理水上樂園會員計劃，全年Go Splash和Go Splash Lite會籍暫停接受申請，現持有會籍的全年會員可繼續享受專屬優惠直至會籍結束。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，水上樂園始終具季節性質，涉及水的活動開支大，估計園方考慮到成本問題而休園，相信對旅遊業影響不大。她認為海洋公園應善用6隻大熊貓，推動大熊貓經濟，例如舉辦相關研學活動，吸引內地及東南亞地區的小朋友。

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