幼童浴室昏迷周身瘀 警：母警誡認「一時生氣」拖鞋打女

【明報專訊】4歲女童今年3月疑在九龍城家中浴室昏迷，送院後一度危殆，其母否認兩項虐兒罪，案件昨在九龍城裁判法院開審。負責拘捕被告的女警供稱，女童左後腦、胸口、臀部及陰部附近均出現瘀傷，被告曾承認部分傷勢是她以拖鞋打女童及將其推向櫃時造成，但非故意為之，「只是一時生氣才會這樣做」。庭上提到，辯方將爭議女警早前錄取的口供可否呈堂。
辯方將爭議女警所錄口供可否呈堂
被告Z.A.L.（38歲，報稱家庭主婦）被控今年3月17至22日，以及同月23日，在九龍城區某住宅單位，身為對4歲女童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略X，其方式相當可能導致X受到不必要的健康損害。
印傭稱日打逾一次 辯方質疑聞罵聲推測
案發時任職女童家傭的印傭供稱，被告跟女童關係親密，但經常打女童，頻密程度為每日多於一次。辯方質疑，女傭聽到家中有「鬧細路」的聲音，便推測打小朋友，印傭同意。
女警李福英供稱，3月23日下午在伊利沙伯醫院向被告指出，女童左後腦、右肩膊、胸口、兩側盆骨、左手手肘、右手手臂、雙腿、陰部附近、背部及臀部出現瘀傷，並宣布以虐兒罪拘捕被告。
李憶述被告在警誡下稱，女童部分傷痕是在樓梯摔倒造成，另有些傷痕是她以拖鞋打女童及將女童推向櫃時造成，並說「我不是故意的，我只是一時生氣才會這樣做」。李提及，被告講述以上內容時低下頭且神色凝重，有感對方「係好失落」。李作供期間，被告不時啜泣，法庭曾暫時休庭讓其平復情緒。審訊今續。