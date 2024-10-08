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港聞二

六旬漢獨行山失蹤 警方消防菠蘿山搜救

【明報專訊】67歲男子邱國義周日（6日）離開屯門寓所獨自往菠蘿山行山，至晚上仍未回家，失去聯絡，家人報警並在網上發文呼籲尋人。救援人員於菠蘿山一帶展開陸空搜索，至今凌晨仍未有發現。女兒邱小姐呼籲市民提供線索，以便了解其行山路線。

曾隨山友行 方包石不見影

事主身高約180厘米，戴眼鏡，白短髮，身穿米白色衣物及腰包。邱小姐表示，父親上周六（5日）曾透露翌日會到菠蘿山行山，惟未有提及路線，有閉路電視顯示他當時一人上山。當日有行山友在青松紅壑曾見過邱，當時他隨對方行往龍鼓灘，但行至方包石時，「唔知係唔舒服坐下休息定行得太慢」，山友回頭已不見其蹤影。邱小姐說父親當日早上8時出發，沒帶銀包及身分證；過往約下午四五時便會回家，但至前晚仍未見蹤影，致電「直飛留言」，於是報警。

每月一行 屢經線路

邱小姐稱，父親半退休，從事後勤銷售，沒有長期病患，過往一個月行山一次，不會選擇高難度山徑，曾數次由菠蘿山行至下白泥，估計他當日帶備兩支水及行山杖。事後曾用其Google帳戶追蹤位置，又嘗試翻查YouTube查看行山片紀錄，但仍未有線索，只知他手機最後位置在青大石澗。邱小姐呼籲市民提供線索，「𠵱家去到方包石就唔知佢去向，如果有（位置）的話，可更方便消防做嘢」。

據了解，警方昨凌晨設立指揮站，與消防在良田坳會合展開搜救，曾出動無人機，飛行服務隊直升機則在上空盤旋協助，民安隊亦加入搜索。另外，民間搜索團體亦派人在山徑搜尋。

相關字詞﹕良田坳 屯門 邱國義

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