Coldplay騷優先票售罄 黃牛炒貴近倍

今起3平台陸續開售

Coldplay巡迴演唱會香港站明年4月9、11及12日於啟德體育園舉行，昨首日預售。本報記者透過早前登記所得電郵，早上輪候約10分鐘後登入網站，惟3場演唱會大部分價格門票均已售罄，僅有999元及1299元門票顯示「只餘單座」或「少量」，惟因被其他顧客選購中而無法載入付款頁面。

在網上討論區，不少歌迷交流「撲飛」情况，有人稱「又係retry（重試）到2046」、「連入都入唔到」，亦有人稱「勁輕鬆買到$399」。

首日預售剛結束，二手交易平台Carousell隨即湧現大量「黃牛飛」，有原價1399元的企位門票的「炒價」達1980至2500元不等，亦有A區門票則由原價2099元炒至3500元。

屯門區分區委員會委員莊豪鋒昨於社交平台提醒市民提防被騙，稱過往大型演唱會有騙徒訛稱有內部認購門票出售，大部分經「轉數快」交易，取得款項後即失聯。莊引述警方呼籲，建議市民在官方平台購買門票。

Coldplay演唱會香港站門票設7種票價，有座位及企位，價格介乎399至2099元。演唱會另設3種「升級體驗」，票價介乎2799至6599元，附送不同周邊禮品及設有入場安排。

演場會門票今起一連3日繼續開售。旅遊產品平台Klook今日10時在網上發售演唱會門票加酒店住宿套票，其中三至四星級酒店配兩張演唱會門票的套票售價為2580元起，兩張門票配四至五星酒店，如文華東方酒店，套票售價則為4860元起；售票平台「Live Nation香港」明早11時向會員預售門票；公開發售則在Cityline於本周四（10日）早上10時正開始。