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港聞二

NITTP累計15投訴有涉造假 林振昇促檢討學員核證措施

【明報專訊】創科署向本報提供的數字顯示，連同本報報道的個案，當局自NITTP計劃於2018年推出以來共接獲15宗投訴，涉及培訓機構或課程質素、培訓計劃的行政安排，以及涉不良手法和虛假資料個案。立法會議員林振昇形容今次涉事公司採用的手法較新穎，過往亦有公司以不同方式騙資助，認為政府應檢討現有的核證措施；另一立法會議員尚海龍建議善用「智方便」系統協助部門核證。

身兼勞聯主席的林振昇表示，過往部分政府資助計劃亦出現類似情况，今次則要靠街外的「秘密調查員」提供資料才揭發，證明職訓局（培訓計劃秘書處）起初的突擊巡查未必足夠，希望創科署檢討，更仔細查核學員身分。他建議當局查核時可要求學員所屬公司遞交僱傭合約、員工薪金紀錄、員工證等文件，以協助核證學員的僱員身分及該僱員是否已受聘多時。

在今次事件中，兩名「秘密調查員」在應徵時並無察覺異樣，直至上課時遇到職訓局突擊檢查才生疑，林稱今次涉事公司採用的手法較新穎，只能靠當事人是否機警，建議求職者在應徵時，甚或當僱主表明若有人巡查要如何應對時，要提高警覺，避免負上法律責任。

身兼商湯科技戰略顧問的尚海龍稱，政府推出NITTP已6年，共有逾2.6萬名企業人員接受培訓，認為政府要逐一核查申請有難度。他亦認為公務員難以辨識資料真偽，希望藉今次事件汲取教訓，作相應比例的抽查。

尚海龍倡用智方便助查

尚提到，參與培訓計劃的屬高科技從業員，這類人多數有同一特徵，包括有科技背景、屬公司內骨幹成員等，所屬機構在行內有一定知名度，並非新註冊公司，建議政府加快善用「智方便」和企業版「智方便」系統，在保障私隱下，透過核查系統內的數據，例如報稅單等，了解申請者或機構狀况，協助負責審批政府資助的部門核查身分；政府亦可透過大數據，運用政府掌握的資訊，主動積極向合資格或有潛質的高科技從業員和機構發放信息，讓他們得知政府的培訓計劃。

相關字詞﹕偵查報道

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