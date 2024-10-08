涉川匯課程企業 兩年獲189萬資助 逾四成NITTP課程川匯開辦 議員料非個別事件促嚴查

明報記者 陳亦瀅

創科署：申139課程 批出46個

創科署表示，川匯金服於2022年8月至2024年8月期間，曾提交共139個課程申請，經職訓局創新及科技訓練委員會審批後，有46個課程成功登記為培訓計劃課程、85個申請因課程不涉高端科技而不獲批核，另有8個課程由申請公司主動撤回。在46個登記為培訓計劃的課程中，22個課程有公司提交資助申請，在核實相關文件後，職訓局已發放當中涉及126名學員合共189萬元的資助。

創科署亦表明，根據《培訓指南》，如職訓局發現公司提供的資料虛假、不完整或不準確，當局有權撤回公司任何已批核的資助申請，並要求公司退還任何已收取的款項。

資助涉22課程126學員

本報昨日報道，有公司疑聘請及指派兼職「秘密調查員」調查課程質素，但有「調查員」懷疑自己被利用充當學員「人頭」上課，或涉騙取政府資助。其中一名調查員Ann（化名）向本報表示，她獲聘並指定以Deep Learning Data Consultancy Limited（DLD）職員身分上課，本報調查發現DLD其中一名股東為姓莊男子，而川匯金服其中一名課程導師則為梁姓男子。

招聘「人頭」公司曾辦課程

與創科署跟進個案同名

記者根據Ann提供一封由「Centralin Info」寄出的通知面試電郵追查，發現Centralin Info網頁曾羅列25個於去年5至7月舉辦的「再工業化及科技培訓計劃」（NITTP前身）課程資料，內容與區塊鏈、加密貨幣、Web 3.0有關，課程分別由莊及梁同名同姓的男子任教，其中一課名為「Blockchain 101: Comparison & Practical」，正正與創科署跟進個案涉及的8月課程相同。追查進一步顯示派出學員的公司與培訓機構疑有關連。

立法會議員尚海龍接受訪問稱，要嚴厲譴責一些別有用心、涉嫌以騙取政府培訓津貼為目標的人，希望警方嚴肅跟進，順藤摸瓜；他相信今次未必是個別事件，或有其他機構用類似方法偽造文件。尚海龍透露會考慮在立法會提出書面質詢，或發信予創科局要求跟進事件。