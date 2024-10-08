航商總會成立 盼增港「國際航運中心」地位

【明報專訊】「香港航商總會」由全國政協副主席梁振英、華光海運控股執行董事長趙式慶等人牽頭成立，助提升香港的國際航運中心地位。成立發布會昨舉行，被問及倫敦是重要全球航運中心，如何增加香港吸引力，航商總會總顧問梁振英強調，香港「並非要取代倫敦，亦不是說明天可以在高端航運服務業方面能夠趕上倫敦」，香港有自身優勢，如有國際貨櫃碼頭、中國屬全球造船大國等，亦受惠「一國兩制」，他對香港航運產業發展充滿信心。
香港郵輪及遊艇業協會7月遷冊至新加坡。航商總會主席趙式慶說，香港素為亞洲最重要的遊艇中心，問題為泊位不足，大灣區近年推動「遊艇自由行」，因新冠疫情一度擱置，本港未來可推動相關概念，「有機會突破」，解決泊位問題，吸引內地遊客。
梁振英：港具一國兩制優勢 非欲取代倫敦
梁振英致辭稱，國家十三五、十四五規劃及三中全會決定等支持香港提升國際航運中心地位，香港應善用一國兩制優勢做實事，並向航運界、貿易界、金融界、教育界等做好解說，完善國家航運生態圈。
趙式慶說，香港屬國家離岸金融和航運中心，具成為國際能源及大宗貨品貿易中心的潛力，透過制度創新和注入新科技能進一步提升香港三大重心建設，以國際貿易為引擎、金融加科技為交易手段、航運為執行工具，形成「三位一體」模型。
偕港大北大辦國際海商法碩士
會上亦簽署《港大和北大海商法雙碩士合作協議》合作備忘錄，航商總會、港大與北大培養雙碩士研究生，頒發港大國際海商法碩士學位，並與山東大學、廈門大學、大連海事大學及上海海事大學法學院合作招生以培養海事法律人才。梁振英料明年招生，首批碩士畢業生後年誕生。