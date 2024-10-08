航商總會成立 盼增港「國際航運中心」地位

香港郵輪及遊艇業協會7月遷冊至新加坡。航商總會主席趙式慶說，香港素為亞洲最重要的遊艇中心，問題為泊位不足，大灣區近年推動「遊艇自由行」，因新冠疫情一度擱置，本港未來可推動相關概念，「有機會突破」，解決泊位問題，吸引內地遊客。

梁振英：港具一國兩制優勢 非欲取代倫敦

梁振英致辭稱，國家十三五、十四五規劃及三中全會決定等支持香港提升國際航運中心地位，香港應善用一國兩制優勢做實事，並向航運界、貿易界、金融界、教育界等做好解說，完善國家航運生態圈。

趙式慶說，香港屬國家離岸金融和航運中心，具成為國際能源及大宗貨品貿易中心的潛力，透過制度創新和注入新科技能進一步提升香港三大重心建設，以國際貿易為引擎、金融加科技為交易手段、航運為執行工具，形成「三位一體」模型。

偕港大北大辦國際海商法碩士

會上亦簽署《港大和北大海商法雙碩士合作協議》合作備忘錄，航商總會、港大與北大培養雙碩士研究生，頒發港大國際海商法碩士學位，並與山東大學、廈門大學、大連海事大學及上海海事大學法學院合作招生以培養海事法律人才。梁振英料明年招生，首批碩士畢業生後年誕生。