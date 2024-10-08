昔拍片護航 今認需更韌

當局1月底為推動垃圾徵費而開售指定袋，開售前有網上短片「實測」指定袋稱容易破爛，當時環保署嚴厲譴責稱「全屬詆譭污蔑」，影片中的並非尚未發售的指定袋，「會將懷疑有刑事成分的個案，轉交警方作跟進調查」，並拍片澄清指定袋非容易破裂。其後指定袋開售及垃圾徵費「先行先試」期間，均有人反映指定袋有改善空間，例如指定袋設計「下窄上闊」、容易破損。環境及生態局長謝展寰4月接受傳媒訪問時承認，有院舍反映指定袋平口且無索帶包紮的設計不便日常使用。

大半年後，當局對指定袋由護航變為承認須改善。劉國勳認為「任何時候政府都應該多虛心接受意見，但局長4月時亦是虛心接受大家意見的」，又認為指定袋「一日未正式推出，都仲有改進空間」。實政圓桌議員田北辰亦認為當局願改善設計是好事，「若我是局長，我自己覺得（指定袋）得，但很多人試過話唔得，咁我應承改善，我覺得可以接受」。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑認為，政府推動垃圾徵費過程中亦有聽取意見，又建議若政府想重新設計指定袋，不妨趁仍在免費派袋之時多向居民蒐集意見，「用好這個機會幫自己做準備」。