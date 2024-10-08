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現指定袋「可改善」 未來徵費不再用 已派逾億剩6000萬個 議員籲檢視教育成效

【明報專訊】政府暫緩垃圾徵費後，續向公屋戶及部分私人屋苑派發指定垃圾袋，至今已派逾億個。環保署近日在公共屋邨張貼告示，提及現行指定袋「不會在將來任何減廢計劃中使用」，住戶毋須積存。環保署回覆本報查詢稱，發現指定袋設計和功能有「可改善之處」，包括「袋太淺、難打結、需更強韌等」，即使將來再用指定袋落實垃圾收費，「現時的指定袋將不會再適用」，意味當初為垃圾徵費而製作的首款指定袋將成歷史。有議員認為，政府值得藉此檢視免費派發指定袋是否教育減廢的好方法。

明報記者 陳在心

環署：袋太淺難打結需更韌 續研徵費

環保署重申，正就垃圾徵費計劃檢討及進一步調研。至於派發指定袋所涉成本，署方稱因指定袋涉及不同大小及牽涉不同生產合約，未能提供相應生產成本數字，而目前指定袋庫存量共約6000萬個。翻查資料，暫緩垃圾徵費後環保署曾回覆傳媒稱，當時指定袋庫存約有1.7億個，成本約7400萬元。

稱未能提供成本數字 年中謂7400萬

政府5月底宣布垃圾徵費暫緩後，續向全港公屋戶每月免費派發20個指定袋，為期6個月，至今已向公屋戶派發約1億個指定袋；另簽署《減廢回收約章》的私人屋苑亦可免費獲指定袋，同樣為期半年，目前署方已向簽署《約章》的私人屋苑派出約130萬個指定袋，暫時有約830個屋苑申請減廢回收約章，涵蓋約66萬戶，其中215個私人屋苑已簽署《約章》。署方稱會留意申請情况，按需要考慮是否生產額外指定袋。

環境及生態局長謝展寰宣布暫緩垃圾徵費時，曾回應續派指定袋的質疑，強調「必定有用」，認為有助市民留意減廢情况。

有公屋戶稱當普通垃圾袋 未見鄰居用

柴灣漁灣邨住戶黃女士稱，廚餘容易發臭，亦無時間每日使用廚餘機，需每日丟棄垃圾。她稱，包括自己在內的同層住戶僅把指定袋「當普通垃圾袋使用」，沒因指定袋改變回收習慣。同邨居民李先生表示，領取指定袋指引不清晰且手續麻煩，「之前無登記，又唔知幾時再登記」，一直只使用普通垃圾袋，又從無見過鄰居以指定袋棄置垃圾，質疑派指定袋教育減廢的作用。

立法會環境事務委員會主席劉國勳認為，生產指定袋所花費用屬沉沒成本（sunk cost），「就算不派，費用都已經產生了」，如今免費派發指定袋「就當是宣傳單張」。不過，劉認為若署方不受生產合約條款限制，就值得檢視派發指定袋「是不是一個好方法去做宣傳教育」，又認為私人屋苑因需履行《約章》承諾，推動減廢回收上「可能會做多一些」，但實際成效仍視乎政府明年中匯報。

田北辰指徵費無期缺誘因 環團：感為清庫存

力倡續推垃圾徵費的實政圓桌立法會議員田北辰認為，當局未提徵費時間表，居民無誘因按量丟棄垃圾，「你可以說3年後實施，那大家知道遲早都要做，就會適應（使用指定袋）……現時派袋顯得『唔湯唔水』，袋有待改善，又叫人用住先，但又沒有特別原因」，認為政府應訂定最遲實施垃圾徵費限期，以示未放棄計劃。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑認為，最重要是派指定袋之餘讓居民知道其減廢用途，且應在垃圾徵費實施前後的適應期派發，「否則大家都覺得只是一個一般的綠色袋」，即使已派發逾億個，「予人感覺只是清庫存，並非為了減廢物量」。綠惜地球認為政府應再推行垃圾徵費，並由政府部門帶頭實施。

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相關字詞﹕環保署 垃圾徵費 指定垃圾袋

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