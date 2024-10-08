明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：單車代步 ／文：尚東美

【明報專訊】內地共享單車普及，道路亦較香港寬闊，記者就趁在廣州駐站工作一個月，體驗單車代步的感受，只是首次出動就遇到「先天」困難，因對地形不熟悉，要在手機上先看地圖，記住一個大概路線後，才可以收起手機專心踩單車。踩着踩着，見有路口就會猶豫「是否該轉彎呢？」結果常要走走停停。

另一挑戰是要「一眼關七」，隨時留意路面情况。廣州的馬路旁邊會劃有一條單車線，但同時有不少俗稱「電雞」的電動單車會駛上來，他們車速更快，在路面被多輛「電雞」包圍、甚至從後超前，心理壓力可不少。加上路旁不時遇有私家車「違泊」佔用單車線，就難免要將單車繞出車路，當有大車駛過，就會面對不少風險。行人有時亦會從「違泊」車輛之間步出、橫過馬路，一不留神就很驚險。

當然，單車代步亦有可取之處，例如在地鐵站與目的地之間有一段步行距離、而路上人車不多時，踩單車是節省時間的好選擇。還有一次實踐經驗反映單車是一日遊的好伙伴，一來靈活，亦可令行程更隨心。記者就曾踩單車在一天內前往越秀區多處地點，在光孝路看手紮中秋燈籠後，再到惠吉西看建築喝咖啡，之後向西到陳家祠，再到「上下九」放下單車，慢慢步行到永慶坊。

經一個月體驗，除了少數情况，記者大部分時間都打消了用單車代步的念頭，因實在還有更好的交通選擇，例如在內地網約車就非常方便。除非路况許可，否則着實不想高估自己的單車技術，也不想為本已繁雜的馬路增添多一分變數呢。

文：尚東美

相關字詞﹕單車代步 灣區手記 大灣區

上 / 下一篇新聞

現指定袋「可改善」 未來徵費不再用 已派逾億剩6000萬個 議員籲檢視教育成效
現指定袋「可改善」 未來徵費不再用 已派逾億剩6000萬個 議員籲檢視教育成效
昔拍片護航 今認需更韌
昔拍片護航 今認需更韌
航商總會成立 盼增港「國際航運中心」地位
航商總會成立 盼增港「國際航運中心」地位
涉川匯課程企業 兩年獲189萬資助 逾四成NITTP課程川匯開辦 議員料非個別事件促嚴查
涉川匯課程企業 兩年獲189萬資助 逾四成NITTP課程川匯開辦 議員料非個別事件促嚴查
NITTP累計15投訴有涉造假 林振昇促檢討學員核證措施
NITTP累計15投訴有涉造假 林振昇促檢討學員核證措施
Coldplay騷優先票售罄 黃牛炒貴近倍
Coldplay騷優先票售罄 黃牛炒貴近倍
六旬漢獨行山失蹤 警方消防菠蘿山搜救
六旬漢獨行山失蹤 警方消防菠蘿山搜救
收掣不及撼私家車 鐵騎一度昏迷
收掣不及撼私家車 鐵騎一度昏迷
童樂居職員虐38童囚64月 官斥歹毒 最後一批判刑 另9人囚6至38月
童樂居職員虐38童囚64月 官斥歹毒 最後一批判刑 另9人囚6至38月
22歲母酒吧泄口風 鄰桌報案揭嬰獨留家
22歲母酒吧泄口風 鄰桌報案揭嬰獨留家
幼童浴室昏迷周身瘀 警：母警誡認「一時生氣」拖鞋打女
幼童浴室昏迷周身瘀 警：母警誡認「一時生氣」拖鞋打女
涉刑毁國慶橫額 六旬婦留院押後訊
涉刑毁國慶橫額 六旬婦留院押後訊
水上樂園收池7月做保養 原稱全年無休 料冬季客少可省成本
水上樂園收池7月做保養 原稱全年無休 料冬季客少可省成本
兩客指不良營銷貨不對辦 舒適堡缺席聆訊 賠14.7萬
兩客指不良營銷貨不對辦 舒適堡缺席聆訊 賠14.7萬
保華建業被指欠工程費 兩公司共追1584萬
保華建業被指欠工程費 兩公司共追1584萬
填補國際同行位置 律師倡增專業課程 國企漸依賴港服務 律師會倡發展海事法律
填補國際同行位置 律師倡增專業課程 國企漸依賴港服務 律師會倡發展海事法律
律師會：解決爭議有優勢 借全運會推體育仲裁
律師會：解決爭議有優勢 借全運會推體育仲裁
港律師行兩成未涉足灣區 體制成本最大障礙
港律師行兩成未涉足灣區 體制成本最大障礙
六旬漢煽殺林鄭囚16月 官指帖文惹朋友興致
六旬漢煽殺林鄭囚16月 官指帖文惹朋友興致
中醫師涉性侵殺智障女 化驗師：血迹或屬不同時間
中醫師涉性侵殺智障女 化驗師：血迹或屬不同時間
海關派傳單提醒遊客消費陷阱
海關派傳單提醒遊客消費陷阱
東涌地盤吊機翻倒無人傷
東涌地盤吊機翻倒無人傷
灣區熱搜：深圳灣口岸迎地鐵 穗跨5區超級循環線將通車
灣區熱搜：深圳灣口岸迎地鐵 穗跨5區超級循環線將通車
【Emily】分行揚言「毒狗」阻便溺 美聯道歉撤告示 話只想阻嚇無投毒 已向員工發指引
【Emily】分行揚言「毒狗」阻便溺 美聯道歉撤告示 話只想阻嚇無投毒 已向員工發指引
【Emily】九龍城周末開夜市 《城寨》作者現場簽書
【Emily】九龍城周末開夜市 《城寨》作者現場簽書
【Emily】九龍城議員搵傳媒寫專欄
【Emily】九龍城議員搵傳媒寫專欄
【Emily】林鄭前特首辦：可搬政府樓
【Emily】林鄭前特首辦：可搬政府樓
【Emily】容海恩話科威特商機大 倡加強阿拉伯語教育
【Emily】容海恩話科威特商機大 倡加強阿拉伯語教育
【Emily】高血壓遙距管理服務 港怡再推50免費名額
【Emily】高血壓遙距管理服務 港怡再推50免費名額