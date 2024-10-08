灣區手記：單車代步 ／文：尚東美

另一挑戰是要「一眼關七」，隨時留意路面情况。廣州的馬路旁邊會劃有一條單車線，但同時有不少俗稱「電雞」的電動單車會駛上來，他們車速更快，在路面被多輛「電雞」包圍、甚至從後超前，心理壓力可不少。加上路旁不時遇有私家車「違泊」佔用單車線，就難免要將單車繞出車路，當有大車駛過，就會面對不少風險。行人有時亦會從「違泊」車輛之間步出、橫過馬路，一不留神就很驚險。

當然，單車代步亦有可取之處，例如在地鐵站與目的地之間有一段步行距離、而路上人車不多時，踩單車是節省時間的好選擇。還有一次實踐經驗反映單車是一日遊的好伙伴，一來靈活，亦可令行程更隨心。記者就曾踩單車在一天內前往越秀區多處地點，在光孝路看手紮中秋燈籠後，再到惠吉西看建築喝咖啡，之後向西到陳家祠，再到「上下九」放下單車，慢慢步行到永慶坊。

經一個月體驗，除了少數情况，記者大部分時間都打消了用單車代步的念頭，因實在還有更好的交通選擇，例如在內地網約車就非常方便。除非路况許可，否則着實不想高估自己的單車技術，也不想為本已繁雜的馬路增添多一分變數呢。

文：尚東美