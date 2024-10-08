灣區熱搜：深圳灣口岸迎地鐵 穗跨5區超級循環線將通車

【明報專訊】大灣區軌道交通網絡年內可望開通多條新地鐵線，其中一直未有地鐵接通的深圳灣口岸，年內將迎來地鐵13號線一期南段，既可直抵深圳高新科技園，亦能轉乘1號線到羅湖、2號線到蓮塘或9號線到前海。另外廣州地鐵11號線同樣計劃今年內通車，除了是廣州首條橫跨5個行政區的「超級循環線」，還是首條專門推廣廣東非遺文化的地鐵線及首條大灣區的地鐵循環線。
明報記者 陳子凌
深圳地鐵13號線是繼4號線後，港鐵在深圳營運的第二條地鐵線。13號線是深圳中部地區南北向的骨幹線，分一期及二期，一期全線全長22.441公里，南起深圳灣口岸站，北至寶安區的上屋站共16站，二期將進一步向北申延至光明區的李松蓢，向南伸延至南山區的東角頭。
為盡快提供服務，13號線計劃今年內先開通一期的南段線路，即深圳灣口岸站至高新中站，共7個車站；據深圳市發改委此前公布，13號線一期南段的票價為2元（人民幣，下同）及3元。雖然只開通7個站，但13號線一期南段能轉乘來往羅湖口岸至機場東站的1號線、來往前海合作區與文錦渡口岸的9號線，以及途經世界之窗、華強北、蓮塘口岸的2號線，加上2號線亦可轉4號線到福田口岸，換言之13號線一期南段通車後，不單改寫深圳灣口岸一直無地鐵的歷史，豐富兩地市民在深圳灣口岸出入境的交通選擇，還將深圳灣口岸與其他主要陸路口岸以地鐵連貫起來。
穗11號線首專線推廣粵非遺文化
廣州市今年內亦有望迎來一條重要的地鐵11號線。11號線全長約44.2公里，原規劃設32座車站，去年廣州地鐵集團公示車站初定名稱時，田心村站被取消，故實際只有31座車站，是一條橫跨越秀、荔灣、海珠、天河、白雲5區的「超級循環線」，亦是廣州乃至大灣區首條地鐵循環線。11號線不單途經廣州火車站、廣州東站、琶洲等主要地區，而且31座車站當中，有21座可轉乘現有或預留開通的廣州及佛山地鐵線，另有5座亦預留給遠期可能開通的地鐵線。
除了這些賣點，11號線亦是一條推廣廣東非遺文化的地鐵線。首先是在途徑的5個行政區中選一個車站作為「非遺重點站」，分別是廣州東站、廣州火車站、芳村、琶洲及中醫藥大學，車站設計與裝修分別以粵劇、廣彩瓷、廣繡、廣東醒獅和廣雕5種代表性非遺項目為主題，以文化圖騰、櫥窗、多媒體展現等形式展示非遺文化。此外，除了員村和天河公園，其餘24個車站則為「非遺標準站」，根據「衣、食、住、行、景、史、商、學」為主題，展現地道廣府生活文化。
澳門輕軌橫琴線本月試運
除了上述兩條地鐵線，澳門輕軌橫琴線亦會在本月試營運，該線是第二條澳門與珠海橫琴陸路連接通道，由路氹城蓮花站旁的HE1站，通過河底隧道連接至橫琴口岸的HE2站。另外，連接雙龍站至坪地六聯站的深圳地鐵3號線四期；西麗湖站至學府醫院站的深圳地鐵7號線二期東延段，以及深圳地鐵11號線二期、12號線二期，亦有望年底前通車。