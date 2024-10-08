灣區熱搜：深圳灣口岸迎地鐵 穗跨5區超級循環線將通車

明報記者 陳子凌

深圳地鐵13號線是繼4號線後，港鐵在深圳營運的第二條地鐵線。13號線是深圳中部地區南北向的骨幹線，分一期及二期，一期全線全長22.441公里，南起深圳灣口岸站，北至寶安區的上屋站共16站，二期將進一步向北申延至光明區的李松蓢，向南伸延至南山區的東角頭。

為盡快提供服務，13號線計劃今年內先開通一期的南段線路，即深圳灣口岸站至高新中站，共7個車站；據深圳市發改委此前公布，13號線一期南段的票價為2元（人民幣，下同）及3元。雖然只開通7個站，但13號線一期南段能轉乘來往羅湖口岸至機場東站的1號線、來往前海合作區與文錦渡口岸的9號線，以及途經世界之窗、華強北、蓮塘口岸的2號線，加上2號線亦可轉4號線到福田口岸，換言之13號線一期南段通車後，不單改寫深圳灣口岸一直無地鐵的歷史，豐富兩地市民在深圳灣口岸出入境的交通選擇，還將深圳灣口岸與其他主要陸路口岸以地鐵連貫起來。

穗11號線首專線推廣粵非遺文化

廣州市今年內亦有望迎來一條重要的地鐵11號線。11號線全長約44.2公里，原規劃設32座車站，去年廣州地鐵集團公示車站初定名稱時，田心村站被取消，故實際只有31座車站，是一條橫跨越秀、荔灣、海珠、天河、白雲5區的「超級循環線」，亦是廣州乃至大灣區首條地鐵循環線。11號線不單途經廣州火車站、廣州東站、琶洲等主要地區，而且31座車站當中，有21座可轉乘現有或預留開通的廣州及佛山地鐵線，另有5座亦預留給遠期可能開通的地鐵線。

除了這些賣點，11號線亦是一條推廣廣東非遺文化的地鐵線。首先是在途徑的5個行政區中選一個車站作為「非遺重點站」，分別是廣州東站、廣州火車站、芳村、琶洲及中醫藥大學，車站設計與裝修分別以粵劇、廣彩瓷、廣繡、廣東醒獅和廣雕5種代表性非遺項目為主題，以文化圖騰、櫥窗、多媒體展現等形式展示非遺文化。此外，除了員村和天河公園，其餘24個車站則為「非遺標準站」，根據「衣、食、住、行、景、史、商、學」為主題，展現地道廣府生活文化。

澳門輕軌橫琴線本月試運

除了上述兩條地鐵線，澳門輕軌橫琴線亦會在本月試營運，該線是第二條澳門與珠海橫琴陸路連接通道，由路氹城蓮花站旁的HE1站，通過河底隧道連接至橫琴口岸的HE2站。另外，連接雙龍站至坪地六聯站的深圳地鐵3號線四期；西麗湖站至學府醫院站的深圳地鐵7號線二期東延段，以及深圳地鐵11號線二期、12號線二期，亦有望年底前通車。