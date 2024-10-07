骨質疏鬆篩查 年屆50者三成高危 答4問題可知風險 港大籲政府推廣普及

問年齡性別體重骨折史

港大醫學院藥理及藥劑學系聯同廿多個跨專科醫學組織及社福機構，今年推行社區篩查計劃，利用「華人骨質疏鬆篩查問卷（COSA）」為年滿50歲市民做骨質疏鬆篩查。問卷由港大研究團隊研發，專為華人而設，只需回答涉及性別、年齡、體重及骨折史的共4條問題，便可分析骨質疏鬆風險程度。

計劃於今年4至8月為5771人完成篩查，八成為女性，整體約29.4%屬高風險，分別有33.4%女性和13.4%男性篩查者屬高風險。

逾半數人未曾檢查不知途徑

計劃並向接受篩查者做問卷調查，22%受訪者表示曾接受「雙能量X光骨質密度測量儀（DXA）」檢查，另有21%稱曾接受超音波骨密度檢測儀檢查；55%未曾接受檢查，當中56%稱不知檢查骨質疏鬆密度的途徑。

身兼計劃發起人的張正龍說，DXA是診斷骨質疏鬆的「金標準」，建議本港加強宣傳教育，透過長者中心、地區康健中心和社區藥房廣泛使用COSA篩查高危患者，再轉介接受DXA檢查，並以共付模式由私家醫生治療，社區藥房等亦可配合長期跟進。

政府曾稱未夠實證要政策跟進

政府前年回應立法會議員質詢時曾稱，未有足夠科學實證支持在政策層面提供骨質疏鬆症篩查，建議有風險者積極控制風險因素並與醫生商討管理方案，而長者可使用醫療券管理骨質疏鬆症。