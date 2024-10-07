【Emily】美酒佳餚巡禮10‧23揭幕 英領事館推介冰火配搭

【明報專訊】旅發局主辦嘅「美酒佳餚巡禮」將於本月23日起，一連5日喺中環海濱活動空間舉行，屆時有多達300個美酒和美食攤位。旅發局搵咗多個駐港領事館推介酒品和美食，其中英國駐港總領事館就推介「Naked Affogato威士忌特濃咖啡雪糕」（圖右），話用上老酒廠Finn Thomson North British嘅35年威士忌（圖左），倒入特濃咖啡雪糕，冰火交融，令到奶香味同威士忌味混合，叫大家唔好錯過，喺場內用兩張品味券可以試到。