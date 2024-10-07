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【Emily】美酒佳餚巡禮10‧23揭幕 英領事館推介冰火配搭

【明報專訊】旅發局主辦嘅「美酒佳餚巡禮」將於本月23日起，一連5日喺中環海濱活動空間舉行，屆時有多達300個美酒和美食攤位。旅發局搵咗多個駐港領事館推介酒品和美食，其中英國駐港總領事館就推介「Naked Affogato威士忌特濃咖啡雪糕」（圖右），話用上老酒廠Finn Thomson North British嘅35年威士忌（圖左），倒入特濃咖啡雪糕，冰火交融，令到奶香味同威士忌味混合，叫大家唔好錯過，喺場內用兩張品味券可以試到。

各國領事館梗係推銷番本國美食，西班牙駐港總領事館就話，可以用Roxanne Cava Brut Vintage餐酒配搭伊比利亞豬肉臘腸，話臘腸加咗辣椒粉、大蒜、香草等醃製，油香豐盈。

阿根廷駐港總領事館介紹Colome Estate Malbec 2021，話呢款酒取自阿根廷「國民葡萄」Malbec製作，口感濃郁，如果配搭阿根廷烤腸三文治就一流。

智利、澳洲、日本等領館代表只推介該國嘅酒品，其中日本推介採用日本頂級黑米、白米等釀造而成嘅清酒。

美酒佳餚巡禮10月23至27日舉行，可以玩到晚上11時，入場券40元，品味券有唔同價錢套票選擇，10月15日前透過購票平台Klook購買有「早鳥」優惠。

相關字詞﹕旅發局 美酒佳餚巡禮

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