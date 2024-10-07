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港聞二

家犬疑遭潑腐液 幼貓藏保溫袋險熱死

【明報專訊】昨日筲箕灣揭發懷疑虐畜事件。一隻迷你都柏文犬因背部滲血水，狗主昨午帶牠前往看獸醫，剷毛後發現其背部有多處傷痕，初步相信由腐蝕液或熱水造成，狗主遂報警。案件由東區警區刑事調查隊跟進。

剷毛揭傷痕 主人疑家傭所為

狗主賴先生稱愛犬「阿皮」已飼養14年，雄性。阿皮早前肚瀉，至前日不肯進食「謝晒」，為牠檢查身體時發現背部滲血水，昨午帶牠看獸醫，剷毛後發現背部有多處傷痕，相信4至7日前曾被淋潑腐蝕液或熱水，他認為不會是家人所為，懷疑是家傭。賴先生稱該菲傭今年1月開始聘請，工作表現一般，早前對方要求請假回國，但因工作未滿一年而遭拒，未知是否與事件有關。

另外，有市民前日早上在葵涌葵喜街斜坡，發現一隻幼貓疑被放入保溫袋內遺棄，遂通知義工協助送往診所救治。協助救援的義工Jim引述求助人稱，幼貓獲救時身體滾燙，十分虛弱，至昨日仍需吊鹽水，形容遺棄者如同企圖將貓「煮熟」，冀收集資料並報警跟進。

貓貧血 疑棄前已捱餓

「貓之地帶動物慈善」專頁昨上載被遺棄幼貓片段，可見幼貓獲救後雙目緊閉，躺在紙箱不動，僅在有人觸摸時稍稍張口。

義工Jim向本報表示，前日早上10時許收到求助，指在荃灣路下方、葵喜街斜坡發現有貓被困黑色保溫袋，保溫袋魔術貼封着袋口，僅露出貓腳，牠當時身體滾燙，有微弱呼吸，「保溫袋銀色層吸熱，如無人發現一定熱死」。他表示，幼貓由義工協助帶往診所檢驗，初步發現血糖低、貧血，估計被棄前已不夠食物。他說幼貓最初只能軟軟地攤着，幸留醫後重新進食，昨開始恢復精神，期望今日觀察後可以離開診所。

他說為幼貓改名「荃囡」，牠屬異國扁鼻貓，約一個多月大，擔心是被繁殖場經營者棄置。他呼籲市民如有資料，可透過社交平台專頁提供，以便報警。

相關字詞﹕棄養寵物 棄貓 虐待動物

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