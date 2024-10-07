稱股市上升有助帶動 梁志堅料樓市見底

指個別樓盤仍蝕賣 或其他因素影響

梁志堅昨出席無綫節目《講清講楚》時表示，樓市高低受經濟影響，「經濟不好，樓市無辦法自己上去」。他認為內地推出多項措施刺激經濟和樓市，股票市場對於市况最敏感，本港股市近日升勢持續，有助帶動樓市。他認為本港樓市已經見底，將逐步回升，「最近拿出來的（樓盤），起碼已經止跌回升，不是再跌落去，已經慢慢上番去」。

對於仍有樓盤「蝕賣」，梁志堅認為屬個別情况，部分發展商有可能受其他因素影響，需要出貨讓資金「回籠」。

今年中梁志堅曾預測樓市到年底將上升至少5%，他昨日表示，發展商興建樓盤需時，樓市不可能因政府推出措施便馬上急升，維持估計今年底到明年初樓市有機會反彈。被問到他會否置業或鼓勵朋友買樓，他說置業目的並非「炒樓」，應視乎自身能力。

引進辦新增逾10企來港 涵內地歐美龍頭

另外，財政司長陳茂波昨日發表網誌，表示踏入第四季市場氣氛顯著改善，港股回升，他分析是受惠內地多項支持經濟措施，美國展開減息周期，加上本港及內地市場的估值非常吸引，認為投資者對後市審慎樂觀。他預計不少公司包括創科企業將加快在香港上市，亦會促成更多企業落戶香港。

陳茂波在網誌預告，引進重點企業辦公室下月將公布新一批共10多家來港公司的名單，分別來自內地和歐美，逾半從事人工智能和大數據範疇，部分是有關行業龍頭企業，認為趨勢反映政府努力提升市場競爭力的工作漸見成效。

另外，陳茂波將於本月底率領金融界和創科界出訪中東，介紹香港的最新發展、獨特優勢、大灣區和「一帶一路」的新機遇，冀進一步加強與海灣阿拉伯國家的交流合作。