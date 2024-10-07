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籲下放認證師資權力 提升小型補習社聲譽

【明報專訊】有5間分校的私營教育中心翹英教育去年突然宣布結業，教育局確認有關學校其中一間中心並沒按《教育條例》註冊。精英匯集團主席梁賀琪表示，目前很多補習從業員的資歷成疑，家長需自行核證補習老師的資歷及教學經驗。梁賀琪提議政府考慮下放認證權力予業界的工會或商會，提升小型補習社的聲譽，家長亦會感安心。

除了報讀市面上的大型補習社，不少學生都會在網上尋找小型補習社，或聘請補習教師一對一教學，梁賀琪認為現時很多補習從業員以「一人團隊」形式經營，不受監管，家長需負起責任，自行在網上查證補習教師的身分、學歷及教學時數等資料，令業界「流於不專業」。

梁賀琪說並非要求所有補習教師都要取得一級榮譽、「三大」或專科畢業，而業界也有不少出色的教師並非本科畢業，她期望政府可考慮下放多些權力予市場參與者，由業界自行認證補習教師的資歷，一方面可提高小型補習社的信譽，亦可令家長安心讓子女報讀補習課程，相信只要業界齊心做好，「絕對可以做出另一番景象」。

盼政府撐業界與內地交流

她說自己於2021年曾赴內地與當地官員及業界交流，他們都會問「會否有官員為你站台（對業界的支持）」，她期望政府幫助業界與內地多溝通，甚至表態支持香港業界與內地民間交流。

（施政報告前瞻系列之八）

相關字詞﹕梁賀琪 補習社 施政報告 施政報告前瞻系列

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