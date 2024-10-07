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收生不足 商會倡推學券、誘移民回流

【明報專訊】本港出生率低，香港教育中心商會主席任偉豪接受本報訪問時表示，補習界目前面對收生不足，與中小學狀况相似，認為主因移民潮和出生率低，冀《施政報告》推出政策增加學童人數，亦冀政府推出針對小學生報補習班的學券，扶持業界及減輕家長負擔。

嘆家長不信網上補習成效 難轉型自救

據教育局數字，目前全港共8543間註冊提供非正規課程私立學校。任偉豪說，撇除包括同一學校開設日夜校數字，全港約有2700間補習學校，業界目前受出生率低影響，「很絕望的，你看着人口跌，你看到個浪打到來但沒得走」，對業界前景感悲觀。他說新冠疫情期間網上補習發展蓬勃，惟小朋友教育行業始終是「手作仔」，認為家長不太相信網上補習可讓子女專心學習或學到更多東西，難說服家長網上補習成效與面對面補習相同，故難轉型自救，「若出生人口一直下跌，完全沒辦法避免整個行業萎縮」。

任偉豪指學童及考試減少是業界面對的困難，他說以前有香港中學會考（CE）及高級程度會考（A-Level）兩個公開試，「補習天王」成行成市，不惜工本賣廣告，例如以前一屆CE及A-Level合共10多萬考生，惟近年中學文憑試（DSE）只有5萬多考生，但他估計現時學生花費在補習上的費用與以往相若，「家長始終很重視子女學業」。

近年不少連鎖補習社結業，任偉豪相信經濟不景對業界影響不大，即使家長在其他地方削減開支，但最後才會削減子女教育開支。不過他說租金是繼薪金以外的第二大支出，近年樓價下跌「但看不到租金下跌」，特別是中小型補習社較難經營。

任偉豪期望政府考慮補貼學童報讀補習班及興趣班的學費，例如參考現時的「學前教育學券計劃」，相信有關措施可減輕家長負擔，亦冀政府推出政策吸引移民家庭回流，並為中小企推出優惠措施，紓緩租金壓力。

（施政報告前瞻系列之八）

相關字詞﹕施政報告 施政報告前瞻系列 香港教育中心商會 補習社

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