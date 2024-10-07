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港聞

港聞二

指出生率低及行內極速轉型 內地DSE考生成出路 補習界倡搞「考試經濟」 旅業同受惠

【明報專訊】補習行業以往風光無限，學生除了對補習有需求，亦掀起一陣追「名師」熱潮，但近幾年看似式微。在補習界打滾逾30年的梁賀琪接受本報訪問時形容「最壞時間已過去」，惟業界正面對本港出生率低及行內極速轉型，導致不少同行結業。新一份《施政報告》即將公布，她建議政府考慮發展「補習經濟」，透過內地DSE考生龐大市場，帶動業界覓出路，同時有助旅遊業發展；另倡下放認證師資權力予業界，以提升業界聲譽及令家長更安心（見另稿）。

明報記者 黃廸暉

稱可開拓初中小學補習服務

根據政府統計處數字，香港回歸後出生人口由最高峰2011年9.55萬（包括雙非嬰），跌至2022年3.25萬，為歷年最低；去年出生人數3.32萬，是歷年第二低。遵理集團創辦人兼精英匯集團主席梁賀琪表示，雖然政府近年推出各項人才入境計劃，惟近年出生率低對教育界仍有影響，她舉例，旗下集團以前認為只提供高中補習服務已足夠，但現時已開辦副學士等課程，認為業界可開拓初中及小學等補習服務。

一條龍服務內地生 家長「陪考」兼旅遊

2024年中學文憑試（DSE）共有50,591名考生報考，並首設內地試場，約1400名於內地就讀的學生報考。梁賀琪認為政府可考慮發展「補習經濟」，舉例業界可向內地DSE考生提供來港應考「一條龍」服務，因大部分內地DSE考生來自中產或更富裕的家庭，相信不少家長都會陪子女來港應考，甚至參加模擬試，屆時他們會租住酒店，除了刺激教育行業生意，亦有助刺激旅遊、餐飲及酒店業生意，「你（政府）搞夜經濟，不如搞考試經濟」，認為若能打通內地DSE市場，業界前景非常樂觀，「香港（DSE）是有價值的」。

指租金難跌 業界只能「守」好悲哀

面對本港經濟不景，不少中小企難敵租金壓力而結業，梁賀琪認為經濟差對業界有一定影響，但「不要每次都賴經濟不好」。不過她認為租金很難在短時間之內大幅回落，業界現時只是「守住」，「做生意若只得『守』就好悲哀」。對於小型補習社，梁賀琪認為業界存有不少成功例子，小型補習社跟大型補習社合作是其中一個生存空間。香港教育中心商會主席任偉豪亦認為經濟不景對業界影響不大，反而租金支出導致中小型補習社難以經營（見另稿）。

多年前隨處可見「補習天王」的廣告，惟過去數年相關廣告大減。梁賀琪認為業界需打消以往靠「偶像崇拜」的經營模式，「香港再無補習天王，只有補習親王」，近年學生不再追求名師及「要一個人啟發」，只求老師是否真的有助提升成績，形容以前學生「聽的時候覺得很動聽，覺得自己好像學了很多東西，然而回去後一籌莫展」。對於一對一教學模式，她稱不少內地家長認為一對一模式對子女最好，但「太子尚且要有人一起讀書」，目前最適切的教學模式是每名老師大約教幾百名學生，一周分幾堂或幾班，每班20至30人。

（施政報告前瞻系列之八）

相關字詞﹕補習社 梁賀琪 施政報告 施政報告前瞻

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