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指35%基層未申公屋 社協促劏房安置方案多元

【明報專訊】今日是「世界居所日」，社協昨與多名立法會議員到深水埗探訪劏房户，社協指劏房環境惡劣，剝削基層住屋權，急需解決，但憂慮取締措施或令部分人無家可歸。社協又引述一項調查發現有35%不適切居所受訪住戶申請公屋，主要因為身分問題而不符資格，但同樣有迫切房屋需要，促請政府構思取締劣質劏房時提供的安置方案，不能以公屋申請資格或是否正輪候公屋作單一考慮因素，需提供多元的安置方案。

狄志遠、張欣宇、林振昇、林筱魯等議員昨隨社協落區探訪劏房居民，包括長者及單親家庭，了解住屋困難及需要。有年老居民表示，其居住的板間房位於閣樓，有衛生問題，亦有很多老鼠出沒，期望政府日後取締劣質劏房時提供更多協助。

議員倡房署空置單位作過渡

狄志遠稱，政府曾於洪水橋及上水收地及安置方面有很多錯漏，期望今次取締劣質劏房可向住戶解釋更多，給予完善配套。他又建議可檢視和運用房屋署空置單位，「住兩年也好，兩年後再想辦法」。林振昇認為政府應就取締劣質劏房訂立清晰目標和時間表。

社協建議，安置計劃需為不同人着想，包括可為已申請公屋者提早3年配屋、安排符合公屋申請資格但未申請者入住簡約公屋、輕微超出申請資格者入住過渡房屋或中轉屋等；又提出政府可調整過渡房屋的服務對象比例，讓更多輪候公屋未滿3年的低收入階層盡快上樓。

相關字詞﹕社協 劣質劏房 劏房

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