指35%基層未申公屋 社協促劏房安置方案多元

狄志遠、張欣宇、林振昇、林筱魯等議員昨隨社協落區探訪劏房居民，包括長者及單親家庭，了解住屋困難及需要。有年老居民表示，其居住的板間房位於閣樓，有衛生問題，亦有很多老鼠出沒，期望政府日後取締劣質劏房時提供更多協助。

議員倡房署空置單位作過渡

狄志遠稱，政府曾於洪水橋及上水收地及安置方面有很多錯漏，期望今次取締劣質劏房可向住戶解釋更多，給予完善配套。他又建議可檢視和運用房屋署空置單位，「住兩年也好，兩年後再想辦法」。林振昇認為政府應就取締劣質劏房訂立清晰目標和時間表。

社協建議，安置計劃需為不同人着想，包括可為已申請公屋者提早3年配屋、安排符合公屋申請資格但未申請者入住簡約公屋、輕微超出申請資格者入住過渡房屋或中轉屋等；又提出政府可調整過渡房屋的服務對象比例，讓更多輪候公屋未滿3年的低收入階層盡快上樓。