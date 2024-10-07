三成青年稱為申公屋不加薪 13%不考慮置業

公屋聯會、關注青年住屋聯席、九龍青年聯席及香港島青年聯會9月5至27日透過網上問卷訪問18至40歲青年，收回367份回覆。結果顯示，三成受訪青年表示會為符合申請公屋資格而不升職及加薪，近六成人稱「不會」。逾八成人表示，估計青年躺平原因是私樓售價脫離負擔能力，亦有逾六成人認為是由於購買資助出售房屋機會不足。

逾半稱可負擔299萬以下住宅

逾半受訪者表示，可負擔購買住宅樓價是「少於200萬元」或「200萬至299萬元」，12.8%的人則不考慮置業。團體參考房委會最新公布的居屋2024計劃，稱單位售價介乎143萬至467萬元，認為符合青年負擔能力。對於三成受訪青年考慮「躺平」，公屋聯會常務委員胡綽謙強調只有12.8%人不考慮置業，相信倘樓價少於200萬，可吸引部分人考慮置業。

公屋聯會倡增一人居屋配額

公屋聯會總幹事招國偉提到，不少居屋一人申請者為青年，建議政府有條件地增加一人配額，並增加居屋白表比例，讓資助出售房屋階梯更能針對不同人的置業需要。立法會議員鄧家彪早前提出青年置業儲蓄計劃，並讓參與者享有資助房屋優先認購資格。團體稱近六成受訪者表示計劃吸引，又認為能達至青年置業目標，倡議推行計劃以擴闊置業階梯。