明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

六旬漢自炒危殆 致命單車意外增 當局擬立法強制戴頭盔

【明報專訊】六旬漢昨早與友人於白石角海濱長廊踏單車時疑失控自炒昏迷，由救護車送院，不排除意外與身體毛病有關。警務處長蕭澤頤昨稱，今年涉及單車意外致命個案上升，將配合運輸署推動立法強制戴單車頭盔。

有心臟病紀錄 疑病發釀禍

68歲雷姓男子昨早9時許踏單車至科學園對開自炒昏迷，友人發現報案，雷面、手、腳受傷，送院搶救，情况危殆。消息稱雷有心臟病紀錄，不排除病發暈倒。現場地面遺下血迹，警員到場拍照存檔，並將涉事單車帶走，案件暫列交通意外有人受傷。據悉，雷當時有戴頭盔，因友人在前方，未有目擊經過。

另外，上周五（4日）在錦田治河路被車撞倒的14歲翁姓踏單車少年，昨仍留醫深切治療病房，情况危殆。

其父昨早接受傳媒訪問透露，兒子腦部有積血，暫未能做手術，又稱兒子自初小已踏單車，日常速度慢，沒料到發生意外。其父又稱，兒子在港出生，平日由姑母照顧，他與妻子在內地生活，過往持雙程證輪流來港照料，期望當局允許他與妻子留港照顧受傷兒子。

首8月單車意外8死 6沒頭盔

蕭澤頤昨早出席香港汽車會活動致辭時表示，今年首8個月交通意外總傷亡人數逾1.4萬，較去年同期微跌1%，其中有535人喪命或嚴重受傷，較去年同期減少約39%，致命交通意外的死者較多為行人，其中六成是長者；涉及單車意外的總傷亡人數則為1105，較去年同期跌7%，但致命個案由4人增至8人，其中6人沒戴頭盔，警方會配合運輸署推動立法強制戴單車頭盔。

運輸署回覆查詢表示，為進一步提升騎單車人士的安全，政府正推展法例修訂建議，強制騎單車者戴頭盔，2022年曾諮詢立法會交通事務委員會、交通諮詢委員會、道路安全議會及道路安全研究委員會，委員普遍支持修訂建議；法例草擬工作進行中，會適時向立法會提交建議。

議員：內地租車有頭盔 可參考

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌支持立法強制踏單車時戴頭盔，稱出發點屬保障安全，社會戴頭盔意識亦增加，期望議案可在今年底至明年初呈交立法會討論。他說部分內地租車公司會提供頭盔，做法可供本地業界參考，但相信要設緩衝期作宣傳並予業界適應。

相關字詞﹕單車意外 單車 運輸署

上 / 下一篇新聞