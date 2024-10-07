六旬漢自炒危殆 致命單車意外增 當局擬立法強制戴頭盔

有心臟病紀錄 疑病發釀禍

68歲雷姓男子昨早9時許踏單車至科學園對開自炒昏迷，友人發現報案，雷面、手、腳受傷，送院搶救，情况危殆。消息稱雷有心臟病紀錄，不排除病發暈倒。現場地面遺下血迹，警員到場拍照存檔，並將涉事單車帶走，案件暫列交通意外有人受傷。據悉，雷當時有戴頭盔，因友人在前方，未有目擊經過。

另外，上周五（4日）在錦田治河路被車撞倒的14歲翁姓踏單車少年，昨仍留醫深切治療病房，情况危殆。

其父昨早接受傳媒訪問透露，兒子腦部有積血，暫未能做手術，又稱兒子自初小已踏單車，日常速度慢，沒料到發生意外。其父又稱，兒子在港出生，平日由姑母照顧，他與妻子在內地生活，過往持雙程證輪流來港照料，期望當局允許他與妻子留港照顧受傷兒子。

首8月單車意外8死 6沒頭盔

蕭澤頤昨早出席香港汽車會活動致辭時表示，今年首8個月交通意外總傷亡人數逾1.4萬，較去年同期微跌1%，其中有535人喪命或嚴重受傷，較去年同期減少約39%，致命交通意外的死者較多為行人，其中六成是長者；涉及單車意外的總傷亡人數則為1105，較去年同期跌7%，但致命個案由4人增至8人，其中6人沒戴頭盔，警方會配合運輸署推動立法強制戴單車頭盔。

運輸署回覆查詢表示，為進一步提升騎單車人士的安全，政府正推展法例修訂建議，強制騎單車者戴頭盔，2022年曾諮詢立法會交通事務委員會、交通諮詢委員會、道路安全議會及道路安全研究委員會，委員普遍支持修訂建議；法例草擬工作進行中，會適時向立法會提交建議。

議員：內地租車有頭盔 可參考

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌支持立法強制踏單車時戴頭盔，稱出發點屬保障安全，社會戴頭盔意識亦增加，期望議案可在今年底至明年初呈交立法會討論。他說部分內地租車公司會提供頭盔，做法可供本地業界參考，但相信要設緩衝期作宣傳並予業界適應。