首9月2.3萬人被拒入境 「85%可疑」 超去年全年 入境處：禁治安風險較高者來港

翻查資料，今年曾有海外社運人士或人權組織成員先後報稱被拒入境香港，包括德國人權組織成員穆達偉（David Missal）、反修例運動期間曾來港參與集會的日本社運人士「平野雨龍」。本報早前報道，美聯社一名曾拍攝壹傳媒創辦人黎智英在囚照片的法籍駐港攝影記者，早前申請工作簽證被拒，上月中在香港國際機場再被拒入境香港。

有監察名單 「歡迎真旅客」

郭俊峯昨於商台《政好星期天》表示，香港「非常歡迎真正的旅客」，而當局有監察名單，不容許可能影響香港治安及入境風險較高的人來港，有關人士如有需要可向入境處申請簽證，若來港目的無可疑會獲批來港。

登機客通報系統料明年中全面推

他續稱，入境處正與航空公司試行「預先通報乘客資料系統」，讓民航飛機起飛前將乘客資料傳送至入境處，處方會即時回覆是否容許相關旅客來港，預料系統明年中全面推行。他重申香港居民不受預報系統影響。

黃金周5日內地客增35%

十一國慶黃金周方面，郭俊峯表示，本月1至5日合共逾98萬人次內地訪客入境，比去年同期升35%，當中10月1日人次超過22萬，多於去年國慶日的17.7萬。郭形容口岸運作暢順，各旅遊景點非常熱鬧，證明政府及各界團體舉辦的活動受歡迎及有吸引力。他估計今年底出入境人次有機會回復至新冠疫情前的3億水平。

另外，非中國籍香港永久居民今年7月起可申請「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」，申請人要先向入境處申請《〈索取資料申請〉通知書》作證明；郭俊峯稱截至上月入境處接獲逾6.1萬份申請。

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