灣區熱搜：跨境醫養增藥械機遇 助港成醫療創新樞紐

以藥械通為例，政策宗旨除讓內地病患可使用內地未有而香港已廣泛使用的藥械，也間接加快內地藥械水平與國際的接軌，因借助藥械通的使用經驗，能有助加快這些藥械於內地上市審批，例如上月公布第七批藥械通名單，有9種藥械因獲批內地上市而剔出。

藥械通助海內外接軌 「+1」成北上捷徑

值得注意的是，政府去年推出「1+」新藥審批機制，加快新藥在港註冊審批，對跨國藥廠而言，透過「1+」在港註冊再藉藥械通引入大灣區試點，屬打開內地市場的便捷渠道。另一方面，兩年前廣東推出港澳藥械跨境委託生產政策，讓合資格企業「港藥粵產」，為港澳藥械企業提供降低成本等便利的同時，也讓內地民眾可享低成本港藥。

此外，落馬洲河套區港深創新及科技園的粵港澳大灣區國際臨牀試驗所最快下季投入服務，能為跨國醫藥企業、內地創新生物醫藥企業、醫院和研發機構提供臨牀試驗服務，加快研究成果轉化。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）生命科學與醫療健康行業審計服務合伙人馮幸致稱，相關政策及建設能進一步加強香港在醫療科研、臨牀試驗、成果轉化的認受和地位，深化香港作為醫療創新樞紐在大灣區的影響力。

馮幸致表示，安永的大灣區客戶中，醫藥相關企業數量領先同行，安永亦與內地政府部門保持溝通，在醫療制度、藥械標準及行業情况等提供諮詢。她也指出，醫療產業在大灣區的前景向好，不過行業細分領域需求各異，需了解相關政策、地方對產業的支持等，企業在有意進入大灣區前亦宜先尋找專業諮詢，才能事半功倍。