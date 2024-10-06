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收回欖隧後 民建聯倡非繁忙時段私家車收8至10元

【明報專訊】民建聯立法會議員周浩鼎昨連同該黨7名屯門區議員，提出3項建議改善屯門交通，包括建議政府明年收回大欖隧道後，將非繁忙時段的私家車收費下調。他稱政府目前擬議方案中，該時段收費為20元，認為可降到8至10元，從而分流屯門公路的車流。運輸署表示，政府早前已就接收隧道後「適度調低」隧道費諮詢立法會，亦將繼續聆聽立法會、地區和運輸業界的意見，以釐定收費水平，相關條例草案年內會提交立法會審議。

建議補貼開辦屯門中環航班

其餘兩個建議分別為補貼船運營辦商開設屯門碼頭來往中環的航班，以及搬遷區內貨物裝卸區，增加市民出行選擇及分流車輛。

翻查立法會文件，運輸署就明年接管大欖隧道，提出3個擬議收費方案，包括所有車輛劃一固定收費、按車類不同而收費；以及按車類不同作分時段收費，三方案中私家車收費最高可至45元，最低為20元。

周浩鼎認為，大欖隧道非繁忙時段私家車收費20元，仍有下調空間降到8至10元，更有分流效果，亦平衡隧道收費及附近居民的接受程度。

另外兩項建議，周稱已有接觸船運營辦商，觀察到如無政府補貼，船公司或難營運該航線，冀可撮合政府與船公司溝通，看可否為營辦航線提供補貼。

屯門區議會交通委員會副主席葉文斌稱，現時裝卸區使用量超出負荷，令貨車出入增加，附近道路出現「倒灌」並擠塞，了解到貨運業界冀可原區重置，建議裝卸區重置在屯門繞道出入口附近。

運輸署回覆查詢稱，就開辦往返屯門及中環渡輪航線的建議，政府歡迎營辦商提出申請，亦樂意商討及提供意見，並按既定程序審批申請，惟據署方了解，現暫無營辦商有意開辦該條航線，補貼建議涉及公帑運用，政府必須審慎考慮。

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