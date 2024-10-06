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港聞

港聞二

幕後：無工開情况較疫下更差

【明報專訊】今年港產片開拍數量大減，擔任電影幕後十多年的阿群（化名）形容現時無工開情况較新冠疫情時更差，憂新一代實戰減少，加上要兼職維生分身乏術，導致技能「碎片化」，長遠令業界發展「青黄不接」。對於業界缺乏投資意欲，她說前線從業員都明白今非昔比，「不會做到大富大貴」，但若有戲開拍，很多人願意繼續為行業貢獻，建議政府營造良好創意氛圍，以吸引投資，「如果全部都要政治正確，往往令人卻步」。

想到十多年前初入行，阿群說已有大量工作機會，電影投資少則數千萬元，多則數億元，形容「根本無時間休息」，其後工作漸減，但每年不同電影交接的空窗期亦僅兩三個月，即使疫情期間亦有大量電影開拍，反而今年至9月才接獲第一份相關工作。

阿群以美術指導為例，指要掌握不同設計軟件及預算管理，剛入行的新人一般已掌握六成相關技能，以往每套電影有最少一年訓練各項技能，「現時籌備只有約一個月，新入職者的訓練機會愈來愈少」。她擔心港產片開拍數量大減，長遠令新人難以掌握所需的所有技能，市場競爭力愈來愈低，若等工作機會一年半載仍不果，很多人會轉行，或者到其他地方發展。

斜槓族兼做設計教學維持生計

被問到無工開如何生活，她說行內很多人是「斜槓族」，她在「無工開」期間，就做過平面設計及教書等工作，努力維持昔日收入水平而「不會等死」，她說若仍有港產片開拍，她仍願意參與，「一班人為電影拍攝而充滿衝勁是很好玩的」。

（施政報告前瞻系列之七）

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