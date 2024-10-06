票房不佳製作放倉底 人才外流尋創作空間 電影界籲復港創作優勢 加快資助審批

明報記者 施晉宇

首部劇情電影資助申請增四成

文體旅局：需時評審 盡快公布

文體旅局發言人回覆本報表示，第八屆首部劇情電影計劃去年5月至9月招募，接獲71份合資格申請，較上屆增逾四成，是歷年數量最多；秘書處正按審批機制處理，由於申請眾多，評審時間較長，但已進入最後階段，將盡快公布。

有不願具名的電影幕後稱，一整年無參與新開拍港產片，不少人轉到其他地區參與製作。他相信由於周邊地區工資、場租及物價較低，整體製作成本較低，可聘用更多工作人員，加上題材不受限、演員選擇多，對不少本地從業員具吸引力。然而，本港製作成本高，難回本，拍本地題材亦未必可吸引海外觀眾，投資者開戲相當謹慎，令本地工作機會銳減。他稱按行內推算電影票房需為製作費3倍才能回本，惟不少近年熱門電影僅僅達標，更多是票房慘淡。翻查資料，今年上映《九龍城寨之圍城》製作費約3億元，截至7月本港及內地票房分別錄得逾1億港元及6億元人民幣；去年上映的《金手指》，製作費約3.5億元，截至今年1月底全球票房逾5.5億港元。

疫後經濟復常不似預期，田啟文分析，本地消費氣氛欠奉，戲院接連結業影響整體票房收益，加上疫情期間積壓多部電影未上映，因此投資者均抱觀望態度，避免急於開新戲，惟他憂「骨牌效應」影響業界發展。據文體旅局資料，首部劇情電影計劃至今共資助24支團隊拍攝電影，資助總計1.2億元。田啟文說，以往計劃每年3月公布結果，但今屆仍未公布。他說情况僅「冰山一角」，建議政府加快資助審批效率，「不是一定要批，但結果如何都盡快公布」。

面對港產片減少開拍，田啟文稱無人會「坐以待斃」，不少業界均尋求其他出路，較熱門地區是台灣、日韓及馬來西亞等，主要由於當地製作成本較低，製作量保持活躍，雖薪酬較在港工作少，但「至少有工開」。他擔心，部分人在外地發展得好就不返港，擔心人才大舉流失，長遠對業界造成傷害。

成本亞洲最貴 選材有顧慮

坊間認為香港創作空間漸收窄，田啟文認為論製作成本，泰國、日本等較本港低，香港幾乎是全亞洲最貴；論創作空間，他以韓國為例指題材不受限，「想拍攝暴力就有暴力，要批評就有批評，要陰謀論就有陰謀論」，在港拍攝反而要顧慮「會否觸犯什麼」，變相減低本港與周邊地區競爭力。他認為不犯法固然是大前提，惟創作本身是反映一件事，引起觀眾共鳴，而非外界放大為「製造矛盾」或「唱衰香港」，他認為本港現處「兩面不討好」狀態，電影創新遇上樽頸位，認為當局需要三思，為港產片重新定位，營造在港創作的獨特氛圍。

（施政報告前瞻系列之七）