專覷提款者共扒27萬 拘3印尼人

持旅行證件 趁人迫下手

屯門警區重案組第二隊主管胡諾軒表示，今年9月接獲報案，事主稱於屯門區遭人偷去剛提取的10萬元現金。警方在多處地點展開針對部署，探員周五下午在屯門一廣場內發現兩男一女形迹可疑，正尾隨一名剛提款事主，待時機成熟即上前截停3人，經調查後以企圖扒竊拘捕3人，他們年齡39至47歲，持旅行證件來港，被帶署扣留調查，案件交由屯門警區重案組第二隊跟進。據悉，3人來自印尼，在9月或之前已來港，逗留約一個月。

胡諾軒表示，經深入調查後，發現3人亦與5宗分別發生於上水、旺角、將軍澳、北角及元朗的同類案件有關，相信行動瓦解一個扒手團伙。

該團伙有預謀犯案，多在銀行或櫃員機等可提取現金的地方徘徊，尋找剛提大量現金的目標，趁人多擠迫及事主不備，打開其背囊或手袋盜取財物。據了解，有成員負責分散事主注意力，其他人再趁機下手。

警方呼籲市民在人多擠迫時保管好財物，如將手袋或背囊放在胸前，盡可能在親友陪同下提取大量現金，並時刻保持警覺。警方重申，觸犯法例第210章《盜竊罪條例》「盜竊罪」最高可判監10年。