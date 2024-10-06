明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

葉兆輝稱今年貧窮「遍地開花」 籲政府重設貧窮線

【明報專訊】樂施會早前公布香港貧窮狀况報告，發現今年首季有逾139萬人處於貧窮，建議政府重新設立貧窮線。港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝昨表示，今年最新數據顯示，貧窮情况已在各區「遍地開花」，原因包括人口老化加劇、失業或開工不足人數增加等。他認為，政府不應因擔心貧窮人數增加而被批評便取消貧窮線，期望當局提高透明度。勞福局長孫玉菡則稱，處理香港現時貧窮情况時不應以收入為單一量度指標。

孫玉菡：不應以收入作單一指標

葉兆輝昨在商台《政經星期六》提到，要理解貧窮問題需從多方面看，例如人口增加、人口老化及離婚家庭增加等客觀因素。他續稱，以往只有新界西北、屯門、天水圍及觀塘等地區較窮，但今年貧窮情况「遍地開花」，建議政府提供更多教育、就業機會，並重新帶動整體經濟，「令不同類型人士都能找到足夠工作」。

葉及後向本報補充，之所以形容「遍地開花」，是因港大過去一周利用政府統計處數字分析，發現人口老化在各區發展急速，令貧窮地域分佈擴大；同時，面對經濟轉型，無論是低技術或專業人士，都可能出現工時或工作量減少，令收入受影響。

社協：疫後電子化 長者就業難

被問如何看樂施會建議政府重設貧窮線，葉說當初設立的用意是提升社會關注和解決貧窮問題，認為政府不應因擔心貧窮人數增加而被人批評，便取消貧窮線。他期望政府開誠布公，提高透明度，令其他社會持份者亦能參與扶貧。

社區組織協會副主任施麗珊在同一節目稱，接獲基層市民反映今年求職有困難，尤其建造、飲食及零售等行業，部分人工資亦較疫前減少兩至四成。她又說，不少長者疫前仍有工作，但疫後不少行業趨向電子化，亦有僱主不再聘長者，影響長者收入。她說，本港最低工資較其他城市低，有檢討空間，亦希望政府繼續推出津貼，鼓勵綜援人士就業。

孫玉菡昨回應樂施會報告稱，在精準扶貧政策下，單以收入量度相對貧窮存在很多不足，因未有計算個人資產及其他方面資助如公屋等。

他稱，現時表面上收入較低的很多屬長者，因退休後沒收入，或需依賴津貼，故政府已不斷投放資源，每年長者服務開支逾150億元，希望他們獲更好照料。

相關字詞﹕貧窮

上 / 下一篇新聞