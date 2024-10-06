葉兆輝稱今年貧窮「遍地開花」 籲政府重設貧窮線

孫玉菡：不應以收入作單一指標

葉兆輝昨在商台《政經星期六》提到，要理解貧窮問題需從多方面看，例如人口增加、人口老化及離婚家庭增加等客觀因素。他續稱，以往只有新界西北、屯門、天水圍及觀塘等地區較窮，但今年貧窮情况「遍地開花」，建議政府提供更多教育、就業機會，並重新帶動整體經濟，「令不同類型人士都能找到足夠工作」。

葉及後向本報補充，之所以形容「遍地開花」，是因港大過去一周利用政府統計處數字分析，發現人口老化在各區發展急速，令貧窮地域分佈擴大；同時，面對經濟轉型，無論是低技術或專業人士，都可能出現工時或工作量減少，令收入受影響。

社協：疫後電子化 長者就業難

被問如何看樂施會建議政府重設貧窮線，葉說當初設立的用意是提升社會關注和解決貧窮問題，認為政府不應因擔心貧窮人數增加而被人批評，便取消貧窮線。他期望政府開誠布公，提高透明度，令其他社會持份者亦能參與扶貧。

社區組織協會副主任施麗珊在同一節目稱，接獲基層市民反映今年求職有困難，尤其建造、飲食及零售等行業，部分人工資亦較疫前減少兩至四成。她又說，不少長者疫前仍有工作，但疫後不少行業趨向電子化，亦有僱主不再聘長者，影響長者收入。她說，本港最低工資較其他城市低，有檢討空間，亦希望政府繼續推出津貼，鼓勵綜援人士就業。

孫玉菡昨回應樂施會報告稱，在精準扶貧政策下，單以收入量度相對貧窮存在很多不足，因未有計算個人資產及其他方面資助如公屋等。

他稱，現時表面上收入較低的很多屬長者，因退休後沒收入，或需依賴津貼，故政府已不斷投放資源，每年長者服務開支逾150億元，希望他們獲更好照料。