明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

兼攻網上 夜冷店吸海外客捧場 第二代傳人研轉型 冀組車隊送貨一條龍

【明報專訊】一個式微的行業，靠買賣一些被人放棄的貨物，到底如何生存，更養活兩代人？旺角洗衣街一間夜冷店，有兩兄弟正承傳父親衣缽，繼續耕耘。兩代負責人都同意夜冷行業「有啲賭博成分，唔係每單都賺錢」。店舖第二代傳人近一兩年開始轉型，透過網上平台宣傳，吸引到外國客人購買已絕版玩具和遊戲機等。第二代傳人阿健說，「係式微，但要睇吓點樣轉變，做得更好」，未來希望可建立車隊，做到網購送貨一條龍。

明報記者 楊佩珊

父放手兩子打理 資訊放網上

創辦大福行夜冷的大劉生，1980年代跟隨父親到處買貨，再以短租方式經營散貨場。約在1997年，他租用「大福行地產」旺角地舖散貨，最初只短租數天，之後續租數個月，最後索性長租，店舖亦正式命名「大福行夜冷」，至今27年。大劉生今年75歲，長子移居海外，目前店舖已交給另外兩兒子打理，二子阿健負責與客人聯絡，三子阿智負責入貨和定價。兩兒子都希望為店舖轉型，約兩年前開始將貨品資訊放上網，今年更聘請資訊科技同事設計網頁、經營社交平台、管理WhatsApp頻道等。

有海外客購絕版玩具

阿健說，父親的年代，店舖宣傳主要貼街招宣傳，自從經營網上平台後，有英國、台灣等海外客人向他購買絕版玩具和遊戲機等。有時阿健會在接貨前先將貨品放上網，若客人可直接取貨，阿健說更可減省入倉步驟，而能在網上直接出售貨品亦可加速散貨。

1000方呎的店舖，每個角落放滿各種各樣貨品，包括口罩、水晶擺設、廚房用具、餐酒、玩具……大型貨物如餐廳的急凍櫃、機舖的遊戲機、家具電器就放在5000方呎的倉庫。夜冷行業貨源主要來自競投清盤拍賣的資產及政府充公的貨物，亦有部分來自準備移民、套現的賣家主動聯絡放售，例如鋼琴、冷氣機等。新冠疫情後通關，不少餐飲、零售商戶大嘆市道差，阿健從收買的貨物亦能感受，「疫情至今，淨係餐廳（結業清盤獲通知去揀貨）都多咗六成」，而入貨後要重新賣出也不容易。店舖網站所見，待售的餐廳用品有製麵機、薄餅焗爐、刨冰機，以及戲院和遊樂場常見的棉花糖機等。

市道差 餐廳用具多收難賣

有30多年經驗的大劉生甚至認為，近年香港市况比金融風暴或SARS時期更差，「好多貨可以收，但唔係好好賣」。他舉例，日韓製電器都可以原價一兩成出售，但國產電器幾乎無人問津，故寧願多入生活百貨、首飾及「牌子嘢」，較容易出貨。阿健認為，夜冷行業最緊要快買快賣，保持資金流通，定價要靠經驗和眼光，即使要蒐集資料定價，也不能將貨囤在倉庫不出售。他形容每宗買賣都是賭博，要計算各項成本，包括倉存、運輸、人工等。大劉生補充，10宗買賣可能有一兩宗賠本，但總計也有賺，才可經營到今天，「都係運氣嚟」。

阿健小時常跟父親到拍賣行揀貨，幫手處理貨物、剪標籤等，從旁觀察培養眼光。出社會後他做過的士司機、貨車司機、搬運，打工近5年，後來家人叫他返舖頭幫手，一做20年。阿健笑說，雖然是太子爺，但返工一樣受氣。以前行家關係比較密切，會湊錢入貨，初入行的他經常被同行長輩罵。

傳下代？ 太辛苦順其自然

訪問當日是阿健幼女的百日宴，長女亦快將成年，會否將家業傳給第三代？阿健說順其自然，始終這一行辛苦，大塵、停電無燈、無冷氣、蛇蟲鼠蟻不在話下，試過到結業餐廳搬器材，打開雪櫃全部食材和肉類都變壞，長滿幼蟲，原來餐廳已斷電一周，但也要硬着頭皮清理雪櫃，臭味在指甲縫殘留足足一周。

熟客支持增動力 有人日臨3次

如此辛苦，為何仍堅持？阿健說：「做老闆係咁，樣樣要諗多啲做多啲。」街坊及熟客支持亦令他有動力，最深刻是有客人幾乎每天來店舖「尋寶」3次。店舖最近積極回饋社會，包括向有需要人士派飯，一些街坊見到後主動捐款支持，亦令他十分感動。

上 / 下一篇新聞