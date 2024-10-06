兼攻網上 夜冷店吸海外客捧場 第二代傳人研轉型 冀組車隊送貨一條龍

明報記者 楊佩珊

父放手兩子打理 資訊放網上

創辦大福行夜冷的大劉生，1980年代跟隨父親到處買貨，再以短租方式經營散貨場。約在1997年，他租用「大福行地產」旺角地舖散貨，最初只短租數天，之後續租數個月，最後索性長租，店舖亦正式命名「大福行夜冷」，至今27年。大劉生今年75歲，長子移居海外，目前店舖已交給另外兩兒子打理，二子阿健負責與客人聯絡，三子阿智負責入貨和定價。兩兒子都希望為店舖轉型，約兩年前開始將貨品資訊放上網，今年更聘請資訊科技同事設計網頁、經營社交平台、管理WhatsApp頻道等。

有海外客購絕版玩具

阿健說，父親的年代，店舖宣傳主要貼街招宣傳，自從經營網上平台後，有英國、台灣等海外客人向他購買絕版玩具和遊戲機等。有時阿健會在接貨前先將貨品放上網，若客人可直接取貨，阿健說更可減省入倉步驟，而能在網上直接出售貨品亦可加速散貨。

1000方呎的店舖，每個角落放滿各種各樣貨品，包括口罩、水晶擺設、廚房用具、餐酒、玩具……大型貨物如餐廳的急凍櫃、機舖的遊戲機、家具電器就放在5000方呎的倉庫。夜冷行業貨源主要來自競投清盤拍賣的資產及政府充公的貨物，亦有部分來自準備移民、套現的賣家主動聯絡放售，例如鋼琴、冷氣機等。新冠疫情後通關，不少餐飲、零售商戶大嘆市道差，阿健從收買的貨物亦能感受，「疫情至今，淨係餐廳（結業清盤獲通知去揀貨）都多咗六成」，而入貨後要重新賣出也不容易。店舖網站所見，待售的餐廳用品有製麵機、薄餅焗爐、刨冰機，以及戲院和遊樂場常見的棉花糖機等。

市道差 餐廳用具多收難賣

有30多年經驗的大劉生甚至認為，近年香港市况比金融風暴或SARS時期更差，「好多貨可以收，但唔係好好賣」。他舉例，日韓製電器都可以原價一兩成出售，但國產電器幾乎無人問津，故寧願多入生活百貨、首飾及「牌子嘢」，較容易出貨。阿健認為，夜冷行業最緊要快買快賣，保持資金流通，定價要靠經驗和眼光，即使要蒐集資料定價，也不能將貨囤在倉庫不出售。他形容每宗買賣都是賭博，要計算各項成本，包括倉存、運輸、人工等。大劉生補充，10宗買賣可能有一兩宗賠本，但總計也有賺，才可經營到今天，「都係運氣嚟」。

阿健小時常跟父親到拍賣行揀貨，幫手處理貨物、剪標籤等，從旁觀察培養眼光。出社會後他做過的士司機、貨車司機、搬運，打工近5年，後來家人叫他返舖頭幫手，一做20年。阿健笑說，雖然是太子爺，但返工一樣受氣。以前行家關係比較密切，會湊錢入貨，初入行的他經常被同行長輩罵。

傳下代？ 太辛苦順其自然

訪問當日是阿健幼女的百日宴，長女亦快將成年，會否將家業傳給第三代？阿健說順其自然，始終這一行辛苦，大塵、停電無燈、無冷氣、蛇蟲鼠蟻不在話下，試過到結業餐廳搬器材，打開雪櫃全部食材和肉類都變壞，長滿幼蟲，原來餐廳已斷電一周，但也要硬着頭皮清理雪櫃，臭味在指甲縫殘留足足一周。

熟客支持增動力 有人日臨3次

如此辛苦，為何仍堅持？阿健說：「做老闆係咁，樣樣要諗多啲做多啲。」街坊及熟客支持亦令他有動力，最深刻是有客人幾乎每天來店舖「尋寶」3次。店舖最近積極回饋社會，包括向有需要人士派飯，一些街坊見到後主動捐款支持，亦令他十分感動。